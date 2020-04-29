Военные испытали реактивные снаряды "Тайфун": появились фото

Украинский образец имеет улучшенные характеристики в сравнении с советским аналогом

Военнослужащие Вооруженных сил в рамках реализация украинской ракетной программы провели испытания реактивных снарядов "Тайфун-1". Об этом сообщает Генеральный штаб.

Пуски прошли на государственном испытательном полигоне в Одесской области. В рамках масштабных ракетных тестирований проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" на максимальную дальность.

Отмечается, что это боеприпасы калибра 122 мм на замену советским реактивным снарядам "Град". Производитель утверждает, что украинский образец имеет улучшенные характеристики.

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Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни на полигоне в Одесской области участились ракетные испытания. Так, 25 апреля прошли очередные пуски ракеты "Вильха-М". Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что после принятия на вооружение ВСУ это будет самое мощное сухопутное оружие по дальности поражения цели. Он раскрыл подробности испытания ракет. Смотрите также эффектное видео пусков:

Видео: Минобороны Украины

Также Украина провела новые испытания крылатой ракеты Р-360 с ракетного комплекса "Нептун". На этот раз летные испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов Су-27.

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