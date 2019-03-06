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Военные корабли Украины и Турции провели учения в Черном море: опубликованы фото

Сегодня, 19:49

В ходе учений отрабатывалось маневрирование, противовоздушная оборона и стандарты НАТО

Военные корабли Украины и Турции провели учения в Черном море: опубликованы фото Украина В ходе учений отрабатывалось маневрирование, противовоздушная оборона и стандарты НАТО

В Черном море состоялись совместные учения моряков Украины и Турции, в которых принимал участие экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" ВМС Украины, а также турецкий фрегат "Барбарос" и ракетный катер "Марти".

Как сообщили в командовании ВМС Украины, в ходе совместной тренировки военные выполнили задания по тактическому маневрированию в строях и ордерах, учения по противовоздушной обороне, а также тренировки в связи с соответствием стандартам НАТО.

"Это стало очередным шагом на пути углубления сотрудничества флотов двух стран и повышения уровня взаимной совместимости, целью которых является укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе", – отметили в украинских ВМС.

В свою очередь, первый заместитель командующего Военно-морских сил ВСУ контр-адмирал Алексей Нейижпапа отметил, что участие украинского экипажа в совместных учениях является показателем системного сотрудничества отечественного флота с флотами стран НАТО.

"Сложно переоценить значение таких совместных учений. Так, участие малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" в этих тренировках было очень полезным как для его экипажа, так и для украинских ВМС в целом", – подчеркнул адмирал.

После выполнения заданий в море "Вышгород" вернулся в место постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причалу Одесского морского вокзала.

В программе визита турецких моряков – протокольные визиты в исторические места Одесской области. Также всех одесситов и гостей города пригласили посетить турецкие корабли с экскурсиями. Среди первых посетителей были и журналисты "Сегодня", которые поделились фотографиями и своими впечатлениями.

Напомним, ранее в Одессу заходил эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG75), который имеет на борту 90 пусковых установок для ракет "Томагавк", "Асрок" и "Стандарт-2", а также противокорабельные ракеты "Гарпун" и несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.  

Также мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО, в которую входит флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

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Тег Турция, Одесса, ВМС, учения, ВМС Украины

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Сегодня

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