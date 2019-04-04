Военные корреспонденты "Сегодня" будут отмечены командованием Операции объединенных сил

Накануне своей годовщины командование ООС отметит труд и достижения военкоров и операторов новостей "Сегодня" телеканала "Украина", которые освещали события в прифронтовых регионов Донбасса и на передовой

Фото: канал "Украина".

Военные корреспонденты "Сегодня" будут отмечены командованием Операции объединенных сил //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/638/404/5ca6384045da7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/638/404/5ca6384045da7.jpg 2019-04-04T20:09:00+03:00 Украина Накануне своей годовщины командование ООС отметит труд и достижения военкоров и операторов новостей «Сегодня» телеканала «Украина», которые освещали события в прифронтовых регионов Донбасса и на передовой

30 апреля исполняется год с начала операции объединенных сил (ООС). Она была утверждена 2018-го вместо АТО. По случаю годовщины командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев подведет итоги работы бойцов Нацгвардии в составе ООС, а также отметит журналистов, которые работали и освещали события в зоне военных действий и жизнь мирных жителей Донбасса.

"Завершается год с начала проведения операции Объединенных сил. Год нелегкий. Год, полный тяжелого труда, свершений и достижений. Обо всех достижениях и победах Объединенных сил, боевых буднях защитников Украины, жизни украинских граждан в прифронтовом регионе – обо всем этом Украина и мир в течение года узнавали и продолжают узнавать именно от украинских журналистов, чья объективность и беспристрастность, смелость и энтузиазм, а нередко и героизм дают возможность обществу получать информацию с передовой", - отметил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Среди представителей украинских медиа Сергей Наев выделил работу команды новостей "Сегодня" телеканала "Украина" – специальных корреспондентов Александра Махова и Алексея Кашпоровского и операторов Александра Хлынина, Данила Городецкого и Константина Царенко.

С начала военных действий на фронте побывало полсотни журналистов и операторов. Бок о бок с украинской армией команда "Сегодня" информировала о событиях из самых горячих точек Донбасса – от боев на побережье Азовского моря в Широкино до столкновений на подступах к Луганску. Освещала наступление Вооруженных сил на боевиков летом 2014-го, снимала ужасы окружения бойцов в Иловайске и Дебальцево, ездила на ротацию в Донецкий аэропорт. Все для того, чтобы самим быть очевидцами всех событий и беспристрастно показать, что же происходит на востоке страны на самом деле.

Специальный корреспондент Александр Махов:

"Для меня работа на фронте – это очень личная история. Мне пришлось уехать летом 2014-го из Луганска, когда он оказался в оккупации. С тех пор я постоянно езжу на фронт в качестве военного корреспондента. В 2015-2016-х годах служил в мотопехотном батальоне. После демобилизации вернулся на передовую уже с микрофоном. Я верю в победу и мечтаю вернуться домой, в Луганск".

Оператор Даниил Городецкий:

"На фронт начал ездить, поскольку сам родом из Донецкой области, и все, что сейчас там происходит, воспринимаю лично. Убежден, освещать события на Донбассе – наш долг. В последнее время люди стали забывать, что война все еще рядом с каждым из нас, и она неизбежно повлияет на то, как будут жить наши дети, внуки. Конечно, я осознаю все риски, работая на передовой. Несколько раз мы с коллегами попадали под обстрелы. Было очень страшно, но после такого кардинально переоцениваешь все свои проблемы".

Специальный корреспондент Алексей Кашпоровский:

"В зоне боевых действий впервые я оказался четыре года назад. Это была командировка в Мариуполь, где в то время располагался штаб сектора М. Первая же съемка в Широкино меня шокировала – руины поселка и стрельба, которая не стихала, мне казались чем-то нереальным, декорацией некоего боевика. Тогда я был убежден, что самое важное – показывать, как бойцы мужественно противостоят боевикам, несмотря на отсутствие нормальной амуниции, оружия и техники. Сегодня все очень изменилось – и страна, и люди, и армия. Теперь нам постоянно приходится напоминать людям, что война не кончилась, и единственное, что отделяет мирные города от боевиков, – это наша армия".

Оператор Александр Хлынин:

"Мы пытаемся показать всем, кого война не коснулась, какие усилия ежедневно прилагают ребята на передовой, чтобы в стране наконец воцарился мир. Их мужество и отвага, несомненно, заслуживают уважения и элементарной благодарности. Поэтому важно, чтобы страна знала лица, имена своих героев и защитников. На передовой никогда не знаешь, что тебя ждет уже через секунду. Когда попадаешь под обстрел, конечно, переполняет страх. У нас в руках не оружие, а камера и микрофон. А надпись "ПРЕССА" нескольких моих коллег спасти не смогла. Но прикроют военные – они всегда рядом, и благодаря им веришь, что все будет хорошо".

Оператор Константин Царенок:

"В стране происходят исторические события, о которых будут писать в учебниках. Стоять в стороне нельзя. Хочу, когда стану дедушкой, рассказывать внукам, что я тоже приложил усилия, чтобы Украина стала такой, какой она тогда уже будет. Наша работа на фронте очень важна, и мы осознаем эту огромную ответственность – быть проводниками между двумя мирами – мирным и тем, который все еще под вражескими пулями. Сначала было страшно работать под обстрелами, иногда даже очень. Но со временем привыкаешь. Это ощущение трансформируется в триггер, который побуждает к бдительности и более ответственным действиям".

Напомним, двое журналистов "Сегодня" за работу на фронте уже получали государственные награды от президента: Алексей Кашпоровский – орден "За заслуги" III степени, и Оксана Котова – орден "За заслуги" III степени и орден княгини Ольги III степени.

На этот раз для получения награды генерал-лейтенант Сергей Наев пригласил команду "Сегодня" на мероприятие, которое состоится 7 апреля в Краматорске в базовом лагере ООС "Сармат". Речь пойдет о совместных достижениях, будет отмечена работа наших военкоров на информационном фронте.

Не пропустите все детали 8 апреля в выпуске новостей "Сегодня" в 19:00.

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