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Военные летчики из Мелитополя отправились в Гренландию с заданием

Сегодня, 19:42

Украинцы вылетели в США, а оттуда – в Гренландию

Ил-76МД доставит топливо на полярную станцию в Гренландии
Ил-76МД доставит топливо на полярную станцию в Гренландии. Фото: Минобороны Украины
Военные летчики из Мелитополя отправились в Гренландию с заданием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e85/4bb/5c8e854bb61cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e85/4bb/5c8e854bb61cf.jpg Украина Украинцы вылетели в США, а оттуда - в Гренландию

Летчики Вооруженных сил Украины из Мелитополя, которые принимают участие в операции "Северный сокол-2019" совместно с авиацией королевства Дания, отправились на американскую авиабазу "Туле", чтобы доставить 600 тысяч литров топлива на полярную станцию "Норд" в Гренландии.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, украинские летчики регулярно принимают участие в доставке грузов в экстремальных условиях крайнего севера – эта операция является серьезным испытанием для экипажей самолетов и самой техники.

"Все время приходится работать в условиях низких температур, сейчас она может опускаться до 50 градусов мороза. Трудностей добавляет и сильный порывистый ветер, ограниченная взлетно-посадочная полоса на станции "Норд", длинной в 1800 метров, а также отсутствие любых видимых ориентиров", – рассказал командир украинской группы, полковник Сергей Артеменко.

В Минобороны добавили, что участие в операции принимает транспортный самолет Военно-воздушных сил Украины Ил-76МД.

Напомним, недавно в южных областях Украины прошли крупные военные учения "Козацька воля". В Генштабе подвели итоги масштабных маневров и показали яркие фото. Сообщалось, что в них принимали участие все виды войск Вооруженных Сил Украины, которые отработали комплексную оборону и контрнаступление.

Отметим, что украинские военные стали регулярно отрабатывать защиту украинского побережья не просто так, а из-за событий в Азовском море. В Украине неоднократно говорили о возможном вторжении России с моря. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

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Тег летчики, гренландия, Север

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