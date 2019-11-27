Скандал с воздушной обороной на северо-востоке Украины: военные дали ответ

/ Фото: Минобороны Украины

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В последние дни в соцсетях появилась скандальная информация о том, что в Миргороде Полтавской области существенно сокращается штат 831-й тактической бригады Воздушных сил ВСУ. По неофициальной информации, якобы будут уволены 170 военных, после чего может существенно ослабеть воздушное прикрытие востока и севера страны.

Официально военные сообщают, что "зрада" отменяется и предположения отдельных интернет-пользователей безосновательны.

"Действительно, проводятся мероприятия по оптимизации органов военного управления. Они проходят в соответствии с мартовским приказом министра обороны, – рассказал сайту "Сегодня" пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат. – Но при этом никто не собирается сокращать, оптимизировать боевой состав бригад, летчиков и самолетов. Боевые возможности будут не только сохранены, но и усилены. Например, за неделю мы получили второй самолет Су-27. Будут оптимизированы какие-нибудь части обеспечения. Не исключено ведь, что где-то раздуты штаты".

По словам Юрия Игната, военные пока что работают по штатной структуре советских времен.

"Переход на новую систему был запланирован еще несколько лет тому назад. Новая структура призвана упростить принятие решений, разделить функции военной логистики так, как это делают в странах НАТО. Кроме того, оптимизация сейчас проходит не только у нас, но и в других гражданских структурах", – сказал нам Игнат.

Напомним, ранее Министерство обороны озвучило планы создавать армию исключительно на профессиональной основе и, возможно, отменить призыв на срочную службу.

Также сообщалось, что ВСУ получили модернизированные самолеты:

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