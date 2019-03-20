Военные судятся за землю аэропорта в Одессе
Частная фирма полтора года назад снесла забор аэродрома "Школьный" и заняла полторы тысячи квадратных метров земли
Военные судятся за землю аэропорта в Одессе. Частная фирма полтора года назад снесла забор аэродрома "Школьный" и заняла полторы тысячи квадратных метров земли.
Все воздушные учения НАТО в южном регионе происходят именно здесь, на едином военном аэродроме Одесской области. Оно имеет стратегическое значение для обороноспособности.
В октябре 2017 года неизвестные вооруженные, в балаклавах сносят бетонное ограждение аэродрома, устанавливают железный забор. А военных, которые пытаются их остановить, выталкивают.
Гендиректор соседнего Торгового центра объяснял: снести забор позволила мэрия чтобы могла проехать техника, которая будет рядом строить развлекательный комплекс. Через восемь месяцев ограждение вернут.
Развлекательный комплекс достроили. И коммерсанты отказываются возвращать забор на место. Осенью прошлого года суд первой инстанции обязал их это сделать, но застройщик подал апелляцию. Его основные аргументы не знает, чья земля, чей забор и где он стоял.
Ранее сообщалось, что в Житомире аэродрому Минобороны вернули 11 гектаров земли.
Также сообщалось, что Минобороны выполнило план реформирования почти на 70 процентов.
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