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Военные судятся за землю аэропорта в Одессе

Сегодня, 02:39

Частная фирма полтора года назад снесла забор аэродрома "Школьный" и заняла полторы тысячи квадратных метров земли

Военные судятся за землю аэропорта в Одессе Украина Частная фирма полтора года назад снесла забор аэродрома "Школьный" и заняла полторы тысячи квадратных метров земли

Военные судятся за землю аэропорта в Одессе. Частная фирма полтора года назад снесла забор аэродрома "Школьный" и заняла полторы тысячи квадратных метров земли.

Все воздушные учения НАТО в южном регионе происходят именно здесь, на едином военном аэродроме Одесской области. Оно имеет стратегическое значение для обороноспособности.

В октябре 2017 года неизвестные вооруженные, в балаклавах сносят бетонное ограждение аэродрома, устанавливают железный забор. А военных, которые пытаются их остановить, выталкивают.

Гендиректор соседнего Торгового центра объяснял: снести забор позволила мэрия чтобы могла проехать техника, которая будет рядом строить развлекательный комплекс. Через восемь месяцев ограждение вернут.

Развлекательный комплекс достроили. И коммерсанты отказываются возвращать забор на место. Осенью прошлого года суд первой инстанции обязал их это сделать, но застройщик подал апелляцию. Его основные аргументы не знает, чья земля, чей забор и где он стоял.

Ранее сообщалось, что в Житомире аэродрому Минобороны вернули 11 гектаров земли.

Также сообщалось, что Минобороны выполнило план реформирования почти на 70 процентов.

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Тег суд, Минобороны

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