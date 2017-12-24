Военный эксперт назвал главную цель Минских соглашений

Сегодня, 04:30

Сунгуровский назвал переговоры по Донбассу неработоспособными и объяснил, почему

Николай Сунгуровский. Фото: Данил Павлов
Николай Сунгуровский. Фото: Данил Павлов

Минские соглашения практически не работают, так как были инициированы с расчетом посадить Путина за стол переговоров, что и получилось у Киева, а закончить войну на Донбассе благодаря данному формату – не получится.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" директор военных программ Центра, военный эксперт Николай Сунгуровский.

По его словам, условия для выполнения "Минска" были неприемлемы и для России, и для Украины.

"С самого начала "минский формат" был неработоспособен. Для России главное – заставить Украину пойти на ее условия, а именно – принять в свой состав Донбасс с теми выборами, которые там устроит Россия. Это явно дестабилизирующий элемент для всего политического устройства Украины, который способен затормозить или сделать невозможной ее евроинтеграцию. Не отпустить Украину с орбиты своего влияния, внедрив в ее политическое тело вот такое инородное образование, как "ЛНР" и "ДНР" – это главная задача России по отношению к Украине. Для Украины это неприемлемый вариант. Если бы даже политическое руководство пошло на это, то патриотические движения внутри Украины этого не дали бы сделать. И это привело бы к внутренней дестабилизации", – рассказал Сунгуровский.

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Он считает, что в минских переговорах не зайдет дальше обмена пленными или перемирие, которое на днях вступило в силу.

"Минские договоренности в принципе были подписаны, я считаю, только для того, чтобы попытаться усадить Россию за стол переговоров. На других условиях она бы просто за этот стол не села. То есть нужно было ее втянуть в процесс переговоров и постепенно переговорный пакет углублять и расширять. Существующий формат работает на 15%. Это касается первых пунктов Минских договоренностей, а именно прекращения огня и обмена пленными. На этом можно и остановиться, потому что нынешние переговоры касаются именно оперативного уровня, но не касаются стратегического", – подчеркнул эксперт.

Сунгуровский добавил, что люди, которые участвуют в "минском процессе", никакой политической ответственности не несут, а Минские договоренности нигде не ратифицированы, они подписаны, но это парафирование, а не ратификация.

Ранее нардеп Антон Геращенко рассказывал, как Порошенко "перехитрил" Путина по Донбассу. По его словам, "минский документ" сорвал планы России по Украине. Политик отметил, что с самого начала было понятно, что договоренности выполнятся не будут.
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