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Военный эксперт назвал потери боевиков "Л/ДНР" за неделю

Сегодня, 04:30

Потери противника разделились поровну между 1-м и 2-м "армейскими корпусами"

Могилы боевиков в Донецке
Могилы боевиков в Донецке. Фото: vlada.io
Военный эксперт назвал потери боевиков "Л/ДНР" за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/de5/ffb/5c4de5ffb5795.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/de5/ffb/5c4de5ffb5795.jpg Украина Потери противника разделились поровну между 1-м и 2-м «армейскими корпусами»

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, "1-й армейский корпус ДНР" потерял убитыми пять человек. 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) лишился четырех боевиков, 11-й отдельный мостострелковый полк (Донецк) – одного боевика.

"2-й армейский корпус ЛНР" тоже потерял пять человек. 4-я отдельная мотострелковая бригада (Алчевск) недосчиталась троих вояк, 6-я омсп (Кадеевка, бывший Стаханов) – еще двоих.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, по данным разведки, 12 февраля три оккупанта были уничтожены и трое ранены .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты активно "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды и убийства по неосторожности.

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Тег Донбасс, Тымчук, потери боевиков

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