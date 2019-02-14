Военный эксперт назвал потери боевиков "Л/ДНР" за неделю
Потери противника разделились поровну между 1-м и 2-м "армейскими корпусами"
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, "1-й армейский корпус ДНР" потерял убитыми пять человек. 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) лишился четырех боевиков, 11-й отдельный мостострелковый полк (Донецк) – одного боевика.
"2-й армейский корпус ЛНР" тоже потерял пять человек. 4-я отдельная мотострелковая бригада (Алчевск) недосчиталась троих вояк, 6-я омсп (Кадеевка, бывший Стаханов) – еще двоих.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, по данным разведки, 12 февраля три оккупанта были уничтожены и трое ранены .
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты активно "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды и убийства по неосторожности.
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