Военный эксперт назвал потери боевиков "Л/ДНР" за неделю

Потери противника разделились поровну между 1-м и 2-м "армейскими корпусами"

Могилы боевиков в Донецке. Фото: vlada.io

Военный эксперт назвал потери боевиков "Л/ДНР" за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/de5/ffb/5c4de5ffb5795.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/de5/ffb/5c4de5ffb5795.jpg 2019-02-14T04:30:00+02:00 Украина Потери противника разделились поровну между 1-м и 2-м «армейскими корпусами»

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, "1-й армейский корпус ДНР" потерял убитыми пять человек. 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) лишился четырех боевиков, 11-й отдельный мостострелковый полк (Донецк) – одного боевика.

"2-й армейский корпус ЛНР" тоже потерял пять человек. 4-я отдельная мотострелковая бригада (Алчевск) недосчиталась троих вояк, 6-я омсп (Кадеевка, бывший Стаханов) – еще двоих.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, по данным разведки, 12 февраля три оккупанта были уничтожены и трое ранены .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты активно "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды и убийства по неосторожности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Военный эксперт назвал потери боевиков "Л/ДНР" за неделю". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.