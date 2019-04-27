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Военный эксперт назвал самые "горячие" места на Донбассе

27 апреля, 04:30

Боевики активизировались на трассе "Бахмутка" и флангах Светлодарской дуги

Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр"
Фото: Facebook 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр".

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстрелы позиции передовых подразделений Объединённых сил и населённые пункты, находящиеся вблизи линии разграничения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, оккупанты используют автоматическое стрелковое вооружение, ручные и станковые гранатомёты, крупнокалиберные пулемёты, 82-мм и 120-мм миномёты, 122-мм ствольную артиллерию, эпизодически — ЗУ-23-2 и ПТРК.

Основными участками наиболее интенсивной огневой активности противника остаются — район трассы "Бахмутка" между Новотошковкой и Сокольниками (также – в районе Трёхизбёнки и Станицы Луганской), в районе Попасная — Первомайск и южнее, оба фланга Светлодарской дуги, северные и западные окраины Горловки, район северо-западных и западных окраин Донецка (от Авдеевской "промзоны" до Марьинки, включая район ДАПа и Путиловки).

Активизация оккупантов наблюдается также в районе Докучаевска, наиболее интенсивно – на Мариупольском направлении (на участке, непосредственно прилегающем к побережью, а также по обеим сторонам трассы Мариуполь — Бойковское), добавил координатор "Информационного сопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал об обострении на Донбассе и потерях в рядах ВСУ .

Напомним, под Донецком "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков


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Тег горловка, промзона, Тымчук, марьинка, обострение ситуации , бахмутка, Светлодарская дуга, боевики Донбасса

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