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Военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса

5 июня, 04:30

Боевики активно используют запрещенное Минском оружие – артиллерию и минометы

Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ
Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстреливать передовые позиции украинских военных и населённые пункты, находящиеся вблизи линии разграничения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook

По данным военного эксперта, оккупанты применяют автоматическое стрелковое вооружение, станковые и ручные гранатомёты, штатное вооружение боевых бронированных машин, зенитные установки типа ЗУ-23-2 и противотанковые ракетные комплексы. Фиксируются случаи использования оккупантами для огневого поражения передовых подразделений ВСУ артиллерийских систем — 122-мм и 152-мм калибра, а также 82-мм и 120-мм миномётов.

Наибольшую огневую активность противник проявляет:

  • в районе Станицы Луганской,
  • в районе Попасной,
  • на Светлодарской "дуге",
  • на западных и северо-западных окраинах Горловки,
  • на восточных окраинах Авдеевки,
  • в районе западных пригородов Донецка (ДАП, Пески, Марьинка),
  • на Мариупольском направлении на прибрежном участке (от Павлополя — Чермалыка до побережья Азовского моря).

Напомним, ранее Военный эксперт объяснил, зачем боевики на Донбассе провоцируют украинских военных.

Тымчук ранее также объяснил смысл ударов боевиков по позициям ВСУ на Донбассе .

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Тег горловка, провокации, обстрелы, Тымчук, Авдеевка, марьинка, пески, попасная, чермалык, Светлодарская дуга, боевики Донбасса

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