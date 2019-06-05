Военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса

Боевики активно используют запрещенное Минском оружие – артиллерию и минометы

Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстреливать передовые позиции украинских военных и населённые пункты, находящиеся вблизи линии разграничения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook

По данным военного эксперта, оккупанты применяют автоматическое стрелковое вооружение, станковые и ручные гранатомёты, штатное вооружение боевых бронированных машин, зенитные установки типа ЗУ-23-2 и противотанковые ракетные комплексы. Фиксируются случаи использования оккупантами для огневого поражения передовых подразделений ВСУ артиллерийских систем — 122-мм и 152-мм калибра, а также 82-мм и 120-мм миномётов.

Наибольшую огневую активность противник проявляет:

в районе Станицы Луганской,

в районе Попасной,

на Светлодарской "дуге",

на западных и северо-западных окраинах Горловки,

на восточных окраинах Авдеевки,

в районе западных пригородов Донецка (ДАП, Пески, Марьинка),

на Мариупольском направлении на прибрежном участке (от Павлополя — Чермалыка до побережья Азовского моря).

Напомним, ранее Военный эксперт объяснил, зачем боевики на Донбассе провоцируют украинских военных.

Тымчук ранее также объяснил смысл ударов боевиков по позициям ВСУ на Донбассе .

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