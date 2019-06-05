Военный эксперт назвал самые горячие точки Донбасса
Боевики активно используют запрещенное Минском оружие – артиллерию и минометы
Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстреливать передовые позиции украинских военных и населённые пункты, находящиеся вблизи линии разграничения.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook
По данным военного эксперта, оккупанты применяют автоматическое стрелковое вооружение, станковые и ручные гранатомёты, штатное вооружение боевых бронированных машин, зенитные установки типа ЗУ-23-2 и противотанковые ракетные комплексы. Фиксируются случаи использования оккупантами для огневого поражения передовых подразделений ВСУ артиллерийских систем — 122-мм и 152-мм калибра, а также 82-мм и 120-мм миномётов.
Наибольшую огневую активность противник проявляет:
- в районе Станицы Луганской,
- в районе Попасной,
- на Светлодарской "дуге",
- на западных и северо-западных окраинах Горловки,
- на восточных окраинах Авдеевки,
- в районе западных пригородов Донецка (ДАП, Пески, Марьинка),
- на Мариупольском направлении на прибрежном участке (от Павлополя — Чермалыка до побережья Азовского моря).
Напомним, ранее Военный эксперт объяснил, зачем боевики на Донбассе провоцируют украинских военных.
Тымчук ранее также объяснил смысл ударов боевиков по позициям ВСУ на Донбассе .
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