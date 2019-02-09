Военный эксперт назвал самые жаркие места Донбасс и объяснил тактику боевиков

Передовые подразделения противника усилены снайперами и расчетами ПТРК, говорит Тымчук

Facebook 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Николаев).

Военный эксперт назвал самые жаркие места Донбасс и объяснил тактику боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f0/868/5c56f0868e706.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f0/868/5c56f0868e706.jpg 2019-02-09T04:30:00+02:00 Украина Передовые подразделения противника усилены снайперами и расчетами ПТРК, говорит Тымчук

Несмотря на кажущееся затишье на Донбассе, местные боевики и российские военные продолжают обстрелы позиций ВСУ. При этом отмечаются попытки "комплексного использования" огневых средств оккупантами.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики ведут снайперский огонь под прикрытием огня станковых гранатомётов или крупнокалиберных пулемётов. Фиксируются краткосрочные огневые налёты (силами мобильных огневых групп) из 82-мм миномётов по передовым позициям Объединенных сил с быстрой сменой огневых позиций под прикрытием огня крупнокалиберных пулемётов.

Наиболее интенсивно противник вёл обстрелы на участках в районе Крымского — Новотошковки, окрестностей Попасной, р-не Горловки, Светлодарской дуги, северо-западных окраинах Донецка и на Мариупольском направлении.

Кроме того, оккупанты продолжают активно применять на передовой снайперов и ДРГ (для ведения разведки переднего края ОС, внезапных обстрелов со средних и коротких дистанций, а также скрытого минирования\разминирования). Отмечается (третью неделю подряд) активизация ведения противником радиоэлектронной разведки.

При этом сразу на нескольких участках (район Попасной, район Горловки и южнее Донецка) отмечено появление соответствующего оборудования (станций РТР, в треугольнике между Горловкой — Донецком и Макеевкой работает (оперирует) российский комплекс Р-381Т "Таран"), а в отдельных случаях и ведение радиоэлектронной борьбы, РЭБ (вновь фиксируется появление станций типа Р-330 "Житель" и "Мандат").

Передовые подразделения противника также усилены снайперами и расчетами ПТРК, которые активно действовали на Северодонецком и Попаснянском направлении, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о новой тактике боевиков и ВСУ на Донбассе под названием "Охота на кабанчика" . Противник и украинские военные начали активно устраивать засады друг против друга.

Также сообщалось, что военный эксперт рассказал о проблемах боевиков "ДНР" . Из-за отсутствия тщательного отбора "профнепригодных" боевиков приходится отсеивать в процессе подготовки.

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