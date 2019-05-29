Военный эксперт объяснил смысл ударов боевиков по позициям ВСУ на Донбассе

У оккупантов наблюдается устойчивая тенденция, говорит Тымчук

Фото: Сегодня

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстрелы передовых позиций частей и подразделений Объединённых сил, а также населенные пункты у линии разграничения.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в ходе обстрелов и вооружённых провокаций оккупантов наблюдается несколько устойчивых тенденций:

стремление командования оккупационных формирований удерживать за собой огневую инициативу на отдельных участках фронта, для чего активно применяется тяжёлое вооружение;

фиксируются настойчивые попытки разрушать инженерные сооружения подразделений ОС на переднем крае их обороны, путем коротких, но мощных огневых налётов из 120-мм миномётов и 122-мм ствольной артиллерии;

попытки поражать огнём "точечные" цели как на переднем крае, так и в ближайшем тактическом тылу подразделений ОС с предварительной доразведкой целей и оценкой результатов стрельбы;

интенсивное использование групп снайперов для морально-психологического давления на личный состав передовых украинских подразделений. При этом в течение недели передовые подразделения противника на Северодонецком и Мариупольском направлениях были усилены снайперскими группами;

активизация всех типов разведки и попыток диверсионных вылазок на передовые позиции частей и подразделений ОС с помощью специально выделенных групп пехоты или ДРГ.

Кроме того, с появлением "зелёнки" отмечается активизация формирований оккупантов в нейтральной полосе, "серой зоне", а также резкое увеличение попыток инфильтрации ДРГ в полосу обеспечения передовых подразделений ОС.

Особое внимание противник сосредоточил на уточнении оперативной обстановки, а также выявлении изменений в боевых порядках Объединенных сил на Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Тымчук рассказал, как боевики выдали серьезную проблему в "армии ДНР" .

Кроме того, военный эксперт рассказал, как боевики развалили медицину в "Л/ДНР" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Военный эксперт объяснил смысл ударов боевиков по позициям ВСУ на Донбассе". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"