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Военный эксперт объяснил, зачем боевики на Донбассе провоцируют украинских военных

4 июня, 04:30

Противник стремится нанести максимальный урон передовым подразделениям ОС

Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов
Боевики размещают огневые позиции возле жилых кварталов. Фото: AFP

Местные боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинских военных, при этом подавляющее количество обстрелов носит откровенно провокационный характер.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это делается, чтобы спровоцировать передовые обороняющиеся подразделения ВСУ на открытие ответного огня и таким образом добиться вскрытия их системы организации и ведения огня.

Кроме того, фиксируются случаи обстрелов, когда противник стремится нанести максимальный урон передовым подразделениям Объединенных сил путем ведения сконцентрированного огня, с одновременным использованием различных средств поражения по одной или сразу нескольким целям непосредственно на линии разграничения или же в ближайшем тактическом тылу ОС.

При этом отмечается широкое привлечение командованием противника различных средств огневого поражения, включая запрещенные "Минском", для огневого прикрытия и поддержки своих ДРГ и мелких рейдовых групп пехоты, действующих в нейтральной зоне или в полосе обеспечения подразделений ОС.

Для повышения устойчивости своей обороны противник создал мобильные бронегруппы и отработал планы по их оперативному применению на наиболее уязвимых направлениях в случае активизации боевых действий.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил смысл ударов боевиков по позициям ВСУ на Донбассе .

Напомним, ранее Тымчук рассказал, как боевики выдали серьезную проблему в "армии ДНР" .

Кроме того, военный эксперт рассказал, как боевики развалили медицину в "Л/ДНР" .


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Тег артиллерия, миномет, провокации, обстрелы, Тымчук, боевики Донбасса

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