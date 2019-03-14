Военный эксперт объяснил, зачем украинскому бронеавтомобилю испанский миномет
Барс-8ММК получил испанскую мобильную минометную систему Alakran
На днях стало известно, что в Испанию был отправлен украинский бронированный автомобиль Барс-8ММК, представляющий собой модификацию с интегрированным 120-мм минометом.
Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале
Он напомнил, что на Барс-8ММК была установлена испанская мобильная минометная система Alakran Ukr-MMS, успешно испытанная несколько лет назад.
По его словам, система, разрабатываемая испанцами с 2010 года и прошедшая испытания в 2015-м, была опробована на внедорожниках Toyota Land Cruiser 70, Land Rover Defender, Jeep J8 и Agrale Marrua, явно не дотягивающих до полноценного бронеавтомобиля.
Военный эксперт объяснил, что Барс-8ММК это не только полноценный бронеавтомобиль с бронированием, соответствующим STANAG 4569 Level 2, но и позволяющий перевозить 60 мин, в то время как все остальные внедорожники, на которых испытывалась данная ММС, перевозят 40 мин.
Армия Испании не может похвастаться разнообразием защищенных и мощных бронеавтомобилей. На вооружении ее сухопутных войск стоят автомобили Santana Aníbal и URO VAMTAC, которые, теоретически и могли бы быть использованы в качестве ММК. Но их двигатели мощностью от 122 л.с. до 188 л.с. ни в какое сравнение не идут с 6,7-литровым дизелем Cummins мощность 385 л.с., установленным на "Барс-8", продолжает Коваленко.
"А потому, кто его знает, в насколько тесное сотрудничество в будущем может вылиться этот эксперимент по интеграции в украинский бронеавтомобиль испанской мобильной минометной системы", – подытожил он.
Напомним, в Украине успешно завершились государственные испытания бронеавтомобиля "Барс-8" , оснащенного противоминной и баллистической защитой, а также системой обеспечения жизнедеятельности экипажа.
Также напомним, когда "Барс" и другие бронемашины проходили испытания, им пришлось преодолевать речной брод, завал из гигантских бревен и каменные глыбы .
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