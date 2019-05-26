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Военный эксперт рассказал, как боевики развалили медицину в "Л/ДНР"

26 мая, 04:30

Командование оккупантов за пять лет не сумело развернуть эффективную сеть госпиталей

Студенты-медики в ДНР / Фото: ДАН
Студенты-медики в ДНР / Фото: ДАН.

Ситуация с медицинским обеспечением частей и подразделений обоих т.наз "армейских корпусов" оккупационных войск на Донбассе продолжает оставаться плачевной.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на совещаниях командного и начальствующего состава в штабах 1-го и 2-го "армейских корпусов Л/ДНР" констатируют невозможность решить эту проблему собственными силами. И на сегодняшний день основным способом медицинского обеспечения остаётся использование местной гражданской медицинско-лечебной базы и системы оказания первой медицинской помощи. Фактически, командование оккупантов так и не сумело развернуть достаточную и эффективную сеть в оккупационных формированиях.

Вторичная эвакуация раненых "военнослужащих" (а иногда и первичная), осуществляется гражданской системой "скорой помощи". При отсутствии "военных" и "полевых" госпиталей, которые командование оккупантов так и не смогло развернуть в нужном количестве, в подавляющем количестве случаев раненные боевики и наемники поступают в гражданские больницы, которые и без того испытывают серьезные проблемы с медицинским обеспечением местного населения.

Если оказание первичной медицинской помощи непосредственно на поле боя ещё кое-как обеспечивается, то дальнейшее излечение и реабилитация становится проблемой самих "военнослужащих" и их семей. В органах военного управления обоих "армейских корпусов" также констатируют, что данная проблема крайне негативно сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава, добавил координатор "Информсопротивления".

Сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ и конфликтуют с ними. Оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций.

Также сообщалось, что в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами". 

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Тег медицина, раненые, госпиталь, скорая помощь, Тымчук, боевики Донбасса, неотложка

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