Военный эксперт рассказал о критической проблеме боевиков "ЛНР"

Оккупанты обратились к России с просьбой о поставке автозапчастей

Фото: AFP

В т.наз. "2-м армейском корпусе ЛНР" все больше возникают проблемы с наличием запасных частей и ремонтом автомобильной техники.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook

По данным военного эксперта, в штабе армейского корпуса составлен список "особо дефицитных" запчастей с просьбой о соответствующей их поставке из России. В документе указано, что в случае отсутствия поставок указанных деталей и узлов "количество неисправной автотехники может достигнуть критического значения в целом ряде частей и подразделений...".

В том же документе содержатся ссылки на "трудности с использованием ремонтно-восстановительной базы", которая позволяет проводить лишь "ограниченный объём работ по ремонту и обслуживанию техники", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что проблемы с поставками запчастей к автомобильной технике – далеко не единственные, возникшие у боевиков.

Так, сообщалось, что боевики развалили медицину в "Л/ДНР" . По словам Тымчука, командование оккупантов за пять лет не сумело развернуть эффективную сеть госпиталей.

Также сообщалось, что в России начали набирать добровольцев на Донбасс. Латать "дыры" в рядах подразделений боевики планируют даже судимыми и больными "добровольцами".

Также сообщалось, что ВСУ выследили грузовик боевиков и ударили по нему .

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