Военный эксперт рассказал, зачем Россия устроила блокаду Азовского моря

Россия хочет вести переговоры не о возможностях деоккупации и возвращения Крыма Украине, а чтобы Киев "признал" Крым российским в обмен на Донбасс

На данный момент в Азовском море находятся 14-15 кораблей береговой охраны ФСБ, которую усилили несколькими кораблями из Каспийской флотилии. У Украины же там фактически ничего нет: есть пограничные войска, береговая охрана, сейчас будет создаваться еще одна бригада морской пехоты. Но ракеты там и не нужны, поскольку Азовское море очень маленькое, простреливается украинской артиллерией, которая может спокойно уничтожать российские корабли с берега. Но на военную эскалацию ситуации Россия не пойдет. Об этом в беседе с сайтом "Сегодня" на 28-м Экономическом форуме в польской Крынице-Здруй сказал замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По словам эксперта, корабельный состав РФ в Азовском море старый, там корабли, которым уже по 50 лет. Из нового там только два новых корабля и, возможно, пару катеров.

"Россияне же пытаются не афишировать эти свои действия, они даже протоколы о задержании капитанам не выписывают. Они говорят, что просто остановили, потому что просто им нужно было проверить данные об этом корабле. Я всегда говорю, давайте попробуем конвоировать наши гражданские и иностранные суда военными кораблями. На самом деле в морском праве военный корабль – это территория другого государства. Если вы "трогаете" какой-то корабль с военно-морским флагом, будет еще одна открытая агрессия России против Украины. Если россияне попробуют начать силовые действия против украинских военных кораблей или кораблей пограничных войск, это будет акт агрессии, проигрышная ситуация для России и еще один иск в суд", – считает Михаил Самусь.

На вопрос, "Почему Россия сейчас это делает?", эксперт ответил, что, по его мнению, главная причина в том, что РФ хочет заставить Украину сесть за стол переговоров и признать возможность обсуждения Крыма.

"Россия хочет вести переговоры не о возможностях деоккупации и возвращения Крыма Украине, а чтобы Киев, к примеру, в обмен на Донбасс "признал" Крым. Давление в Азовском море может быть также связано с тем, чтобы заставить Украину возобновить водоснабжение в обмен на то, что Россия снимет блокадные действия", – отметил эксперт.

В статье "Обострение в Азовском море: почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией" сайт "Сегодня" уже писал, что Россия стала массово останавливать как украинские, так и иностранные суда перед Керченским проливом, не пропуская их в порты Азовского моря.

Некоторые украинские эксперты предлагают разорвать с Россией договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, по которому "вопросы, относящиеся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между сторонами.

По словам Михаила Самуся, на самом деле этот договор не отменяет действие международного морского права. Документ подписывали сразу после конфликта вокруг Тузлы, который должен был создать условия для разграничения границ в Азовском море и разграничения фарватера границы в Керченском проливе.

"Это должно было быть в следующем договоре, который так и не был подписан, но Россия все заблокировала, им это не нужно. Они считают, что все вопросы, как и написано в этом договоре, Украина и Россия будут решать путем переговоров. Но подчеркну: этот договор не отменяет действия международного права, поэтому Украина имеет право говорить о 12 милях территориальных вод, и имеет право подавать в международный трибунал по морскому праву ООН", – подытожил эксперт.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что проблему фактической блокады Азовского моря Россией Украина будет поднимать на Генассамблее ООН в конце сентября. По словам постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко, есть такие органы ООН, которые созданы в рамках Конвенции ООН по морскому праву, – Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге и Международный орган по морскому дну (международная межправительственная организация, созданная в 1994 году странами-участницами Конвенции ООН по морскому праву – Авт.) со штаб-квартирой на Ямайке.

"У нас есть целый ряд заседаний еще в этом и уже в следующем году в рамках этого органа, где мы планируем поднять все эти вопросы, а возможно даже сформулируем их в документах, которые там разрабатываются, чтобы они уже учитывали ситуацию, которая складывается вокруг Крыма и прежде всего в Азовском море. Это вопросы, которые станут и уже стали частью наших исков, которые мы подали в Международный суд ООН", – заявлял Владимир Ельченко.