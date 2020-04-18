Военный эксперт: Россия что-то затевает в Приднестровье, есть опасность и для Украины

В Приднестровье активизировались российские военные – с начала этого года там проведено 65 военных учений, причем упор делают на диверсионную деятельность и ведение боевых действий в городе. Молдавский военный эксперт Росиан Василой считает, что это может быть подготовкой к новым военным действиям, которые могут нести угрозу и Молдове, и Украине.

Об этом сообщает Defense Express.

Он отметил, что в 2016 году в Приднестровье было проведено всего 48 учений, а только за три месяца этого года их еще больше.

Реклама

"По состоянию на апрель 2020 года мы уже имеем 182 мероприятия, из которых 65 – это классические военные учения. И что самое главное – это все происходит в соответствии с теми директивами, которые утверждаются на уровне Западного военного округа РФ. Вообще нет раздельно вооруженных формирований – так называемой ПМР и отдельно российских подразделений – есть только оккупационные войска. Все учения, которые проводятся так называемы, Министерством обороны ПМР, проводятся под пристальным контролем штаба Оперативной группы российских войск в Приднестровье", – сказал Василой.

По его словам, основное внимание на учениях Россия уделяет подготовке диверсионных групп и организации стабильной связи, а к классическим действиям в обороне и наступлении прибавилась детальная отработка боевых операций в городских условиях. И именно этот элемент (боевые действия в городе – ред.) отрабатывается впервые. Он указал на важный момент – большинство учений проводятся вблизи границы с Молдовой и Украиной.

В тренде Карантин в Украине продлят до середины мая – источник

Читайте также: Лавров ответил на инициативу Молдовы по Приднестровью: "Они хотят войны"

Василой считает, что существует реальная угроза начала боевых действий по команде из Москвы, а целью могут стать как Молдова, так и Украина.

Реклама

"Все это возможно при определенных сценариях, по которых будет продвигаться РФ – это создание сухопутного коридора на Крым и выход к дельте Дуная. Тогда, я не исключаю, будет дан сигнал группировке, которая находится в ПМР – здесь идет речь о 7,5 тысячи человек. Определенные риски, связанные с этим, конечно, есть", – добавил эксперт.

Как рассказывала ранее экс-министр обороны Молдовы Виорел Чиботару, через Приднестровье Россия ослабляет безопасность региона. Он объяснил, как Кремль мешает создать безопасное пространство в Восточной Европе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама