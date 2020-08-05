Военный и сотрудник СБУ: в Луганской области представили глав военно-гражданских администраций

В Луганской области назначили глав военно-гражданских администраций. В Северодонецке ВГА возглавил Александр Стрюк, а в Лисичанске – Александр Заика.
Как сообщается на сайте Луганской облгосадминистрации, оба назначены распоряжением главы ОДА Сергея Гайдая после создания указами президента Зеленского военно-гражданских администраций в Лисичанске и Северодонецке.
Александр Стрюк – действующий сотрудник Службы безопасности Украины, а Александр Заика имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, сейчас находится на военной службе.
На представлении глав ВГА Гайдай отметил, что предстоит большая работа, так как и в Северодонецке, и в Лисичанске назрел кризис власти. В частности, в Северодонецке не налажена работа с областной властью, а в Лисичанске, помимо политических коллизий, катастрофическая ситуация с инфраструктурой города. В ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации. Среди первых задач – налаживание надежного водоснабжения, ремонт моста через Северский Донец и дальнейшие восстановительные работы в городе.
Напомним, Президент Владимир Зеленский сменил руководство Главного управления разведки Минобороны Украины. Глава государства назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МОУ. По данным СМИ, именно Буданов был целью террористов, пытавшихся взорвать машину офицера-разведчика в апреле 2019 года в Голосеевском районе Киева.
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