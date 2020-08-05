Военный и сотрудник СБУ: в Луганской области представили глав военно-гражданских администраций

В Лисичанске и Северодонецке ранее были созданы ВГА

В Луганской области назначили глав военно-гражданских администраций. В Северодонецке ВГА возглавил Александр Стрюк, а в Лисичанске – Александр Заика.

Реклама

Как сообщается на сайте Луганской облгосадминистрации, оба назначены распоряжением главы ОДА Сергея Гайдая после создания указами президента Зеленского военно-гражданских администраций в Лисичанске и Северодонецке.

Александр Стрюк – действующий сотрудник Службы безопасности Украины, а Александр Заика имеет опыт работы в органах прокуратуры и налоговой, сейчас находится на военной службе.

Глава ВГА Северодонецка Александр Стрюк

Реклама

На представлении глав ВГА Гайдай отметил, что предстоит большая работа, так как и в Северодонецке, и в Лисичанске назрел кризис власти. В частности, в Северодонецке не налажена работа с областной властью, а в Лисичанске, помимо политических коллизий, катастрофическая ситуация с инфраструктурой города. В ближайшее время будет обнародован план действий по выводу Лисичанска из кризисной ситуации. Среди первых задач – налаживание надежного водоснабжения, ремонт моста через Северский Донец и дальнейшие восстановительные работы в городе.

Глава ВГА Лисичанска Александр Заика

Напомним, Президент Владимир Зеленский сменил руководство Главного управления разведки Минобороны Украины. Глава государства назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МОУ. По данным СМИ, именно Буданов был целью террористов, пытавшихся взорвать машину офицера-разведчика в апреле 2019 года в Голосеевском районе Киева.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама