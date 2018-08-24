Военный парад в Киеве: онлайн-трансляция

По Крещатику пройдут украинские и иностранные солдаты, а киевлян будут удивлять современной техникой

Сегодня Украина отмечает 27-ю годовщину независимости, в честь которой в Киеве на Крещатике проходит военный парад, который принимает президент Украины Петр Порошенко.

Как рассказывал накануне министр обороны Степан Полторак, это один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем примут участие около 4500 военных и 250 единиц техники. В этом году впервые на параде отмаршируют 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику пройдутся военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

Среди уже привычных танков и ракетных систем киевляне смогут увидеть и малоизвестную украинскую технику. В "Укроборонпроме" рассказывали, что военные покажут высокотехнологичную технику, контрбатарейные радары и станции акустической разведки и другие образцы.

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Также в Министерстве обороны рассказали, на какие средства Украина проведет парад ко Дню Независимости. Военные уверяют, что дополнительный финансовый ресурс на проведение парада не выделялся из госбюджета, так как техника будет или новая, или уже модернизированная. Соответственно не нужны дополнительные затраты на ее обслуживание.

Отметим, что в украинском обществе есть немало тех, кто считает "марнотратством" проведение военного парада, который обойдется в миллионы. В свою очередь координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук объяснил, зачем проводить военный парад. По его словам, это мероприятие пошлет России мощный сигнал, что Украине есть чем защищаться от атак агрессора, а также ради поднятия морального духа украинцев.

Киевляне также смогут посетить выставку военной техники, которая открылась на Михайловской площади. На ней представлены образцы современного украинского вооружения.