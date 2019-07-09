Оккупация Украины Россией и Трамп по-британски: зачем смотреть сериал "Годы нашей жизни"

Новый мини-сериал ВВС рисует безрадостное будущее мира, в котором правят политики-популисты, а развитие технологий только усугубляет экономический коллапс

Фото: официальный сайт сериала hbo.com/years-and-years.

Едва улеглись медиа-страсти вокруг сериала "Чернобыль", как Украина снова оказалась на сериальной карте мира. На днях закончился показ шестисерийного британского мини-сериала "Дни нашей жизни", где гипотетический военный переворот в нашей стране становится отправной точкой событий. Почему этот сериал стал заметным явлением на ТВ и что мы можем узнать благодаря ему об Украине, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Годы нашей жизни" – необычное явление даже для британского телевидения, где начали экспериментировать с жанрами задолго до американского канала НВО. (Кстати говоря, в США сериал транслировали именно НВО.)

С одной стороны, эта семейная драма – "телемыло" высочайшего класса драматургии, в котором излагается история нескольких поколений британской семьи во всем многообразии ее характеров и житейских перипетий. Помимо искренней любви, семейство Лайонсов цементирует бабушка – такой себе оплот британского стоицизма посреди мира, который начинает сходить с ума.

Остальные представляют собой британских эксцентриков во всем их разнообразии. От старшей дочери-экотеррористки, которая возвращается домой после долгих лет в чужих краях. ("Долгие годы" – один из вариантов перевода оригинального названия сериала Years and Years.) И до младшего сына, открытого гея.

С другой стороны, это душераздирающая любовная драма. Добрую половину сериала младший сын пытается спасти своего возлюбленного, украинского нелегала с "типичными" для украинцев именем и фамилией Виктор Горайя.

Украинского беженца играет актер грузино-британского происхождения Макс Болдри (справа). Фото: официальный сайт сериала hbo.com/years-and-years

Согласно сюжетной линии, в 2020 году в нашей стране произошел военный переворот, в результате которого украинские военные призвали Кремль ввести в Украину войска РФ. В реальности оккупации геи становятся людьми второго сорта: Виктора сдают в полицию собственные родители, где парня подвергают пыткам.

Совершенно фантастический сюжет с оккупацией Украины авторы объясняют тем, что Европа пребывает в глубоком политическом и экономическом кризисе, и Украина становится разменной монетой в союзе с РФ. В свою очередь, Америка, окончательно превратившаяся в "мирового жандарма", находится на пике противостояния с Китаем, которое заканчивается ядерным ударом по китайской военной базе, так что США тоже не до украинских интересов.

Впрочем, понимание украинских реалий оставляет желать лучшего у создателя сериала Рассела Дэвиса. (Сценариста "Очень английского скандала" – истории падения самого молодого на тот момент члена британского правительства Джереми Торпа.) Например, местная полиция в условиях российской оккупации говорит по-украински.

Кроме того, исполнитель роли украинца Виктора Макс Болдри – грузин по материнской линии, и помимо кавказской внешности, его герой носит чилийскую фамилию Горайя. Ну, что же, этот факт хоть как-то объясняет традицию военных переворотов на его далекой родине Украине.

В-третьих, "Годы нашей жизни" – это довольно гремучая смесь футуристической фантастики и политической сатиры.

Точка отсчета событий сериала в современности – смерть знаменитой певицы и актрисы Дорис Дэй. После этого история начинает сходить с ума: например, в новостях сообщается о кончине немецкого канцлера Ангелы Меркель. Вообще, влияние новостей на героев сериала огромно. Если в первых эпизодах новостные сюжеты иллюстрируют перемены в стране и в мире (этот ставший уже расхожим прием был запущен в массовое производство Полом Верховеном в "Роботе-полицейском"), то в дальнейшем мы видим, как новости оказывают все более деструктивное влияние на героев, а медиа проникают в их жизни все глубже.

Рассел Дэвис отталкивается от допущения, что в Британии к власти может прийти политический популист наподобие Дональда Трампа. Британская дива Эмма Томпсон играет лидера партии "Четыре звезды" Вивиан Рук – злую пародию на 45-го президента США в облике британского премьера Терезы Мэй. (Под "Четырьмя звездами" имеются в виду ****, цензурирующие в СМИ слово Fuck.) Антураж предвыборной кампании продуман до мелочей, включая жест из четырех пальцев, пародирующий знаменитую Victory Уинстона Черчилля, и особенно смешно воспринимается в свете текущей предвыборной кампании в Украине – наверное, наиболее популистской за все годы нашей жизни.

Вивиан Рук – злая пародия на Дональда Трампа в облике британского премьера Терезы Мэй. Фото: официальный сайт сериала hbo.com/years-and-years

В результате правления Вивиан Рук Британию охватывает экономический коллапс. При этом на фоне развития технологий все больше профессий становятся невостребованными, и ставшие ненужными бухгалтеры, менеджеры и финансовые аналитики пополняют и без того огромную армию безработных – как, например, отец семейства в исполнении Рори Киннера, уже знакомого нам по фильму "Брексит". А борьба с беженцами превращает старую добрую Англию в полицейское государство.

Впрочем, для героев сериала – скажем так, для большинства из них, все заканчивается хорошо. Финальный эпизод примиряет всех членов семейства Лайонсов, дает Британии надежду на выздоровление, а людям – на бессмертие: под занавес и без того непростой жанровый коктейль сериала выруливает на территорию кибер-панка.

В любом случае, даже если вам станет обидно за державу (согласимся, что гей, сбежавший от военной диктатуры – не самый правдивый портрет современного молодого украинца), а от физиономий Трампа и Путина на телеэкранах и без того мутит, это не помешает вам получить массу удовольствия от просмотра одного из самых тонких, умных и талантливых сериалов этого сезона.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в сериале "Чернобыль" выдумка, а что – правда.

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