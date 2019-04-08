Воевал на Донбассе, погиб в Крыму: офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков

"Паштет" любил выпить и щегольнуть сладкой жизнью

Павел Буденков / Фото: Соцсети.

Воевал на Донбассе, погиб в Крыму: офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a32/429/5caa3242996dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a32/429/5caa3242996dc.jpg 2019-04-08T06:30:00+03:00 Украина «Паштет» любил выпить и щегольнуть сладкой жизнью

На днях в оккупированном Россией Крыму в реанимации скончался боевик т.наз. "ДНР" Павел Буденков (позывной "Паштет"), воевавший против украинских военных.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, отдыхавший на полуострове "Паштет" получил тяжелые увечья, после чего попал в реанимацию, где и умер.

По данным сайта "Миротворец", 26-летний Буденков служил "командиром 2-го отделения 3-го взводу 1-го мотострелкового батальона ДНР".

Павел Буденков (справа)

Судя по профилям "Паштета" в соцсетях, он воевал против Украины более трех лет, начинал простым стрелком, любил выпить и покрасоваться "богатой жизнью".

Павел Буденков (сидит в центре нижнего ряда)

Напомним, ранее "Штирлиц" рассказал о российском наемнике, который воевал на Донбассе, а погиб в Сирии . По его словам, Дмитрий Дмитренко из Челябинска с позывным "Чечня" сначала воевал против ВСУ на востоке Украины, а погиб на Ближнем Востоке 8 марта.

Также сообщалось, что в конце февраля в Сирии погиб полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс. Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Воевал на Донбассе, погиб в Крыму: офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.