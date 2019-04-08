Воевал на Донбассе, погиб в Крыму: офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков
"Паштет" любил выпить и щегольнуть сладкой жизнью
На днях в оккупированном Россией Крыму в реанимации скончался боевик т.наз. "ДНР" Павел Буденков (позывной "Паштет"), воевавший против украинских военных.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По его данным, отдыхавший на полуострове "Паштет" получил тяжелые увечья, после чего попал в реанимацию, где и умер.
По данным сайта "Миротворец", 26-летний Буденков служил "командиром 2-го отделения 3-го взводу 1-го мотострелкового батальона ДНР".
Судя по профилям "Паштета" в соцсетях, он воевал против Украины более трех лет, начинал простым стрелком, любил выпить и покрасоваться "богатой жизнью".
Напомним, ранее "Штирлиц" рассказал о российском наемнике, который воевал на Донбассе, а погиб в Сирии . По его словам, Дмитрий Дмитренко из Челябинска с позывным "Чечня" сначала воевал против ВСУ на востоке Украины, а погиб на Ближнем Востоке 8 марта.
Также сообщалось, что в конце февраля в Сирии погиб полковник, командовавший вторжением спецназа РФ на Донбасс. Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Воевал на Донбассе, погиб в Крыму: офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один выстрел – один успех: как бойцы ВСУ уничтожили пулеметное гнездо противника, видео
В районе Попасной боевики донимали украинских военных
"Исчез с лица земли": бойцы ВСУ уничтожили еще один блиндаж оккупантов, опубликовано видео
Отличились воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс"