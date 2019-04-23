"Вокруг миллион дверей, готовых открыться": амбассадоры Фонда Рината Ахметова продолжают проводить мотивационные встречи с детьми

Известные телеведущие канала "Украина" помогают детям найти ценности в жизни

Разговор. Актер Андрей Дебрин на встрече с воспитанниками школы-интерната №2 в Мариуполе. Фото: fdu.org.ua

Карьера или здоровье? Доверие или забота? Жизнь зачастую ставит и молодых, и взрослых людей перед трудным выбором, и не всегда можно знать правильный ответ. А как ответить на эти вопросы подростку, да еще и из интерната?

Научить ребят отделять истинные ценности от второстепенных, не теряться в бушующем житейском море и рассчитывать на свои силы — вот о чем говорят с ребятами из интернатных учреждений Донецкой области амбассадоры Фонда Рината Ахметова. В рамках проекта "Твоя суперсила" известные телеведущие канала "Украина" проводят мотивационные встречи с детьми и делятся с ними секретами подготовки к взрослой жизни.

Ценности

Второй этап проекта "Твоя суперсила", который стартовал в декабре прошлого года, начал актер Андрей Дебрин. Вместе с психологом и экспертом Фонда Надеждой Кондратюк он встретился с воспитанниками мариупольской школы-интерната №2. Разговор начался с увлекательного тренинга. Детям было предложено выбрать карточки с наименованиями истинных ценностей, однако каждый мог выбрать только что-то одно.

"Я выбрала здоровье, ведь оно необходимо, потому что если человек больной, то вряд ли сможет многое сделать", — объяснила свой выбор воспитанница интерната Виацента Шевелева.

Многие отдали предпочтение заботе о других людях, любви, семье, безопасности… А 15-летний Данил Бондаренко выбрал карьеру — он очень хочет в будущем реализовать себя на футбольном поприще.

Надежда Кондратюк отметила, что дети проявили себя на тренинге очень по-взрослому.

"Их выбор ценностей говорит об их зрелости, взрослости, несмотря на их, возможно, небольшой возраст, — подчеркнула психолог. — Для них особенно важно услышать, что от тех ценностей, которые они сейчас для себя выберут, будет зависеть их дальнейшая судьба".

Помощь

Амбассадор Фонда Андрей Дебрин поделился наблюдением:

"Каждый раз общение с детьми — это что-то неожиданное... Каждый раз ты понимаешь, что завоевываешь их сердца".

В этот раз завоевать сердца ребят из мариупольского интерната Андрею удалось с первой минуты. Перед его предложением почувствовать себя актерами не устояли ни ребята, ни даже преподаватели школы-интерната №2. А после импровизированной игры на сцене Андрей Дебрин поделился с участниками встречи своим жизненным правилом.

"Я научился радоваться тому, что есть. И видеть новые возможности для развития. Вокруг миллион дверей, готовых открыться перед вами. Не надо биться головой о стену. Лучше создавайте мир вокруг себя таким, каким вы хотите его видеть", — призвал амбассадор и напомнил, что в каждом человеке скрыта особая суперсила.

Найти и развить ее очень важно, именно она может повести человека по жизни. Вместе с Андреем Дебриным дети определили те человеческие качества, которые, на их взгляд, важны во взрослой жизни — доброта, совесть, забота и желание помогать.

"Помощь детям — в приоритете для Рината Ахметова. Проект "Твоя суперсила" в рамках программы "Ринат Ахметов — детям" помогает ребятам из интернатных учреждений поверить в свои способности, показывает возможности самореализации. На мотивационных встречах амбассадоры — успешные и сделавшие сами себя люди — вдохновляют детей на достижение больших целей в жизни", — отметила Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

"Я благодарна Ринату Ахметову за то, что он устраивает такие мероприятия и тренинги", — говорит Виацента Шевелева, а воспитанник этого же интерната Богдан Кутепов добавляет: "У него хватает доброты этой и любви. А у нас после таких мероприятий знаний становится больше".

"Сегодня я понял, насколько важна помощь и что главная ценность — жизнь. Спасибо Ринату Ахметову за то, что помнит о нас", — поделился своими эмоциями Данил Бондаренко.

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