Вокруг распределения государственных средств на киноиндустрию разгорелся спор

Сегодня, 21:27

Четыре дня эксперты онлайн выбирали лучших, из 215 заявок было отобрано 99 лент


В этом году отечественная киноиндустрия получила от государства миллиард гривен. Половину из этих средств Министерство культуры должно было раздать на съемки патриотических лент. Кому именно – должен был определить конкурс. За отбором тщательно следило все творческое сообщество. Первые результаты – недовольство. Часть кинематографистов требует отменить результаты отбора.

Телеверсия патриотической драмы "Киборги" о защитниках донецкого аэропорта. Авантюрная комедия "11 детей из Моршина", детская анимация "Роксолана" и еще много других жанров. Это все – патриотическое кино: украинский язык с украинскими актерами. Четыре дня эксперты онлайн выбирали лучших. Из 215 заявок отобрано 99 лент.

"Патриотическое кино – это полный цикл украинского производства с украинскими актерами, украинским языком, тематикой. Оно может быть смешное, комедийное и саркастическое. Нет критериев, где бы был запрет. Главное – представить качественный проект. Конечно, кто-то не вошел и начинается недовольство", – говорит Евгений Нищук, министр культуры Украины.

Недовольные появились с первыми объявленными результатами. Часть украинских кинематографистов требовала отменить решение.

Каким должно быть патриотическое кино и на что выделять деньги, определял экспертный совет при Минкульте. Все они – профессиональные люди в области кино. И ни в коем случае не связаны с участниками конкурса.

"Я внимательно следил за конкурсом онлайн, и были вопросы: "на какой бокс офис вы рассчитываете?" и "какие рейтинги вы ожидаете?". Для многих участников конкурса слово рейтинг был открытием как и слово бокс офис. Проигравшие будут всегда, любой конкурс это люди, которые стоят на пьедестале, и тот, кто стоит последним", – говорит Сергей Созановский, основатель и руководитель Film.ua.

Некоторые из кинематографистов опасаются, что средства вместо кино могут пойти на телесериалы. Но телепроизводство – это коммерческая сфера, которая должна жить по законам рынка. Без вмешательства государства.

"Если кто-то говорит, что получил поддержку именно телевизионный формат, то я хочу сказать, что из миллиарда гривен запланированных на этот год, 800 млн выделено на кино и только 200 на телевизионный формат", – говорит Евгений Нищук, министр культуры Украины.

Некоторых кинематографистов не устроил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать членов Совета уже для следующего питчинга Госкино. Мол, конкурс был непрозрачным.

В этой комиссии – Светлана Коробина. В кино она 30 лет. Ее коллеги – представители различных компаний, которые обычно конкурируют.

"Комиссия состоит из 9 человек. Все из разных абсолютно тем жизнь. И телевизионщики и кинематографисты, и аниматоры, экономисты. Это дает возможность беспристрастно выбрать людей, которые потом беспристрастно будут выбирать проекты, мне кажется, все было прозрачно", – говорит Светлана Коробина, член общественного совета Госкино, член союза кинематографистов Украины.

Напомним, Печерский районный суд Киева закрыл дело в отношении главы Госкино Филиппа Ильенко, которого ранее обвинили в коррупции, из-за отсутствия оснований и состава преступления, 

Травлю главы Госкино считают намеренной украинские кинематографисты. Говорят, это – борьба за ресурсы. В этом году на киноиндустрию выделили рекордную сумму – миллиард гривен.
видео, Госкино, киноиндустрия

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"Сегодня"

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