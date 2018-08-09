Волчья стая с "длинной рукой": какой должна быть оборонная стратегия Украины на море

Дабы противостоять возможной российской агрессии на море, нашей стране срочно нужен дееспособный флот, в перспективе государство должно иметь крупные фрегаты

Украинский военно-морской флот ныне переживает не лучшие времена. Раньше страна имела "океанские" амбиции, но после аннексии Крыма РФ около 80 % кораблей перешли в распоряжение агрессора. Украине удалось сберечь фрегат "Гетман Сагайдачный" и суда обеспечения. В такой ситуации государство срочно нужно накапливать морские силы, дабы ограничить российские аппетиты в море.

Сейчас украинский флот действует лишь на уровне береговой охраны, где ВСУ смогут дать отпор, а вот далеко в море у нас пока шансов нет.

"Мы сейчас обороняемся. Поэтому должна быть система прибрежной обороны. Эту функцию, которую сейчас выполняет артиллерия. И должны быть небольшие катера с противокорабельными ракетами", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов

Ближайший путь развития украинского флота – это создание москитного флота, по которому страна сейчас и идет. Уже в июле ВМС Украины получили новые артиллерийские катера.

Такой вариант развития военно-морского флота Украины в современных условиях оперативности – идеален для Украины. Тем более он также показал свою эффективность.

"Мы пошли по пути Израиля и скандинавских стран. Мы занимаемся созданием "волчьей стаи" – небольших прибрежных катеров, которые могут выполнять самые разнообразные функции", – отмечает Михаил Жирохов.

Сейчас на вооружении ВСУ находятся шесть малых артиллерийских катеров типа "Гюрза-М", а также в процессе разработки ракетно-артиллерийские катера "Лань". Но, по словам Михаила Жирохова, вопрос не в "величине" кораблей, а в том, чем они будут вооружены.

"Все зависит от вооружения. Сейчас все упирается в создание противокорабельной ракеты "Нептун". Ныне ракета "Нептун" проходит испытания и, скорее всего, в следующем году появится на вооружении. Она будет выполнять роль "длинной руки", которая будет доставать корабли в море. Ныне ракета "Нептун" проходит испытания и, скорее всего, в следующем году появится на вооружении. Она будет выполнять роль "длинной руки", которая будет доставать корабли в море", – дополняет Михаил Жирохов.

По словам Михаила Жирохова, в ближайшем будущем, Украина может говорить лишь об обороне.

Пока украинский флот усилят за счет двух американских патрульных кораблей, но в будущем Украине не обойтись без крупных фрегатов, считает Михаил Жирохов. Хотя их создание – это вопрос не годов, а целых десятилетий.

Напомним, министр обороны Степан Полторак отмечал, что в 2018 году Украины должна завершить формирование второй бригады морской пехоты. И, кроме тех катеров, которые уже введены в боевой состав, ожидается получение патрульных катеров от наших партнеров из США.

Также напомним, что президент Украины Петр Порошенко планирует увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений Sea Breeze к 2019 году.