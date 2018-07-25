Волкер рассказал, чего Украина добилась за год

Сегодня, 04:30

Также он отметил, что раньше международная позиция была аморфной 

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Украине удалось добиться от международного общества признания российской ответственности за конфликт на Донбассе и в Крыму. Об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

"Я думаю, что необходимо поговорить о нескольких вещах. Во-первых, мы увидели значительно большую прозрачность относительно международного общества, которое осознает российскую ответственность за конфликт. Я думаю, что раньше это было как-то аморфно и не хотели возлагать ответственность на Россию... Сейчас намного четче говорят о российской ответственности. И сейчас США усилили санкции. Снято эмбарго на поставки оружия Украине", – сказал Волкер.

Кроме того он отметил, что Украина за год сделала значительный прогресс относительно реформ.

"Мы видим прогресс в образовательной и медицинской реформах и также что касается Антикоррупционного суда. Мы видим продвижение в Украине. Я думаю, что это был хороший год для Украины", – отметил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко прокомментировал слова Путина по аннексии полуострова. Он отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.

Как рассказывала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, США четко дали понять, что думают о "референдуме" Путина. Она уверена, что Путину "не светит" крымский сценарий на востоке Украины.
оружие, Крым, Донбасс, ответственность, российская агрессия, Волкер

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