Волна гриппа в Украине: болезнь унесла жизни пяти человек

Никто из умерших не был привит

В Украине продолжает бушевать грипп – с начала эпидемического сезона от осложнений болезни умерли пять человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

"С октября 2019 по 12 января 2020 от осложнений гриппа умерли пять взрослых: две женщины и трое мужчин", - говорится в сообщении.

В центре отметили, что три человека умерли в Житомирской области, один – в Тернопольской, еще один – в Запорожье. Никто из умерших не был привит от гриппа.

Напомним, недавно в Запорожье от осложнений гриппа умерла роженица. За несколько дней до смерти женщине провели вынужденное кесарево сечение, ребенка удалось спасти.

Ранее мы писали, что по Украине ходит четыре вида вируса гриппа:

Bиpyc, похожий на A/Brisbanel 02120 1 S(H1N1 )pdm09;

Bиpyc, похожий на A/Kansasll4l2017(H3N2);

Bиpyc, похожий на B/Coloradol06l2017 (линия B/Victoria/2l87);

Bиpyc, похожий на B/Phuketl3073l2013 (линия B/Yamagata/l6/88).

В зоне риска подхватить грипп с осложнениями – пожилые люди, дети, беременные, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа" .

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