Волна массовых отравлений в Украине: все подробности

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Украину накрыла волна массовых отравлений – в больницах четырех областей оказались более 60 человек. ЧП произошли во Львовской, Волынской, Черкасской и Одесской областях, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Во Львовской области люди отравились после празднования свадьбы в ресторане "Фазенда" в селе Наконечное Яворивского района.

"По состоянию на 7:00 6 сентября в Новояворовске ЦРБ остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок)", – говорится в сообщении.

Подобный случай произошел и в Волынской области. Тут люди попали в больницы после посещения кафе "Олеся" в селе Железная дорога Любешивского района.

"По состоянию на 7:00 6 сентября в Любашевской ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них 2 ребенка)", – рассказали в ГСЧС.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Заведение уже прекратило свою работу.

"Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

А в Черкассах люди отравились полуфабрикатами, которые купили в местном магазине "Деликат плюс".

"По состоянию на 7:00 6 сентября в городской инфекционной больницы Черкасс остаются госпитализированными 19 человек (из них 6 детей)", – рассказали спасатели.

В Одесской области люди попали в больницу из-за шаурмы. Все пострадавшие ели фаст-фуд из одного из киосков в селе Авангард Овидиопольского района.

"По состоянию на 7:00 6 сентября в городской инфекционной больнице Одессы остаются госпитализированными 20 человек", – сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Ранее мы сообщали, что после массового отравления шаурмой за помощью медиков обратился 41 человек, у пострадавших был выявлен сальмонеллез.

По данным полиции, все пострадавшие питались в одной точке продажи шаурмы. В свою очередь Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого уже выявлено нарушения требований санитарного законодательства.

Когда чиновники начали разбираться в ситуации, то выяснилось, что все пострадавшие в тот день покупали шаурму в точке на улице Торговой. Через некоторое время после того, как шаурма была съедена, пострадавшие почувствовали ухудшение самочувствия, и им понадобилась медицинская помощь.

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