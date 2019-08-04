Волны высотой в четыре метра: спасатели предупредили о шторме в Черном море

Сегодня в приморских районах Украины ожидается ухудшение погодных условий, особенно будет бушевать море. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели отмечают, что сегодня в акватории и в портах Черного и Азовского морей ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра до 25-28 м/с, высота волн в Черном море 30-40 дециметров (3-4 метра), в Азовском – 13-15 дм (1,3-1,5 метра).
Также спасатели сообщают, что на реках бассейнов Днестра (в пределах Ивано-Франковской области), Прута, Сирет, реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями. При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, в горных районах – локальные селевые потоки.
Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в большинстве областей ожидаются дожди, сухо будет только в Киевской и Житомирской областях. Особенно непогода будет бушевать на востоке и в южных областях – объявлено штормовое предупреждение.
3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.
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