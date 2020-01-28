Скандал в автобусе Луцк-Киев: волонтера и участницу АТО высадили из-за российского сериала (видео)

Фото: Ярина Чорногуз, Facebook

В автобусе сообщением "Луцк – Киев", в котором ехали участвовавшая в АТО парамедик Ярина Черногуз и волонтер Анастасия Конфедерат, произошел скандал. Девушек выбросили из салона из-за просьбы выключить российский сериал.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщила Черногуз. Девушка рассказала, что она вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила своего парня Николая Сорочука – военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе. В этот момент в салоне автобуса был включен российский сериал.

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно целую ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать (фото прикрепляю) отказался", – написала Ярина.

Несмотря на отказ водителя, девушки настаивали на своем и начали снимать все на камеру. Мужчина выбил смартфон из рук девушки, а потом согласился выключить сериал, если с этим согласятся пассажиры.

"Я вернулась и объяснила все то же людям, и важно ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично на каком языке, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальные в автобусе просто промолчали. Упоминание, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием и виноватыми глазами", – отметила девушка.

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В итоге – девушки вышли из автобуса посреди трассы.

"Нас двоих, волонтера аэрозведки и медика, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше спокойно смотреть российское кино", – написала Черногуз.

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Компания-перевозчик уже отреагировала на случившееся. Там сообщили, что они шокированы поступком водителя и извинились за его поведение.

"Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорны и не должны повторяться", – говорится в сообщении перевозчика в Facebook.

Кроме того, в компании отметили, что на каждый рейс выдают флешку с украинскими фильмами и им "непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса".

Ранее мы писали, что Одессе уволили продавщицу магазина, которая, находясь в состоянии опьянения, обматерила покупателя и грубо отказалась говорить с покупателем на украинском языке.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственногово втором чтении и в целом. 278 народных депутатов поддержали законопроект.

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