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Вооруженные нападения участились в Украине: как действовать в случае нападения

Вчера, 15:09

Без специальной подготовки пытаться обезвредить вора самостоятельно опасно

Вооруженные нападения участились в Украине: как действовать в случае нападения Украина Без специальной подготовки пытаться обезвредить вора самостоятельно опасно

В Украине участились случаи вооруженных ограблений. В частности, недавно в Одессе неизвестный, угрожая пистолетом, ограбил двух девушек, а в Киеве мужчина направил оружие на прохожих из-за того, что ему не понравилась их собака. Как действовать, если вам угрожают оружием – узнавали журналисты "Сегодня".

Как рассказали юристы, сразу после нападения необходимо писать заявление в полицию. На следующий день после подачи заявления нужно узнать номер следователя и интересоваться ходом дела. Но это, как отмечают адвокаты, нужно делать, когда опасность миновала.

Как действовать в случае нападения – рассказал "Сегодня" эксперт по безопасности Руслан Болгов. В момент, когда у вас целятся, мужчина советует сохранять спокойствие.

"Руки поднимите, никаких резких движений, вежливо общайтесь. Что от вас хочет человек, для чего он поднял на вас оружие", – отмечает Руслан.

Самое главное, как отмечает Руслан, если у вас нет специальной подготовки, не пытайтесь обезвредить вора самостоятельно.

Напомним, ранее в Киеве на улице Сурикова произошло разбойное нападение со стрельбой. Нападавшие несколько раз ударили водителя на парковке возле магазина, разбили окна в машине и, по словам потерпевшего, забрали сумку с деньгами, после чего скрылись в направлении железнодорожного вокзала. А в Мелитополе злоумышленника, который избил и ограбил прохожего, оперативно задержали сотрудники патрульной полиции.

 

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Тег нападение, эксперты, ограбления

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