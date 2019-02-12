Вооруженные нападения участились в Украине: как действовать в случае нападения
Без специальной подготовки пытаться обезвредить вора самостоятельно опасно
В Украине участились случаи вооруженных ограблений. В частности, недавно в Одессе неизвестный, угрожая пистолетом, ограбил двух девушек, а в Киеве мужчина направил оружие на прохожих из-за того, что ему не понравилась их собака. Как действовать, если вам угрожают оружием – узнавали журналисты "Сегодня".
Как рассказали юристы, сразу после нападения необходимо писать заявление в полицию. На следующий день после подачи заявления нужно узнать номер следователя и интересоваться ходом дела. Но это, как отмечают адвокаты, нужно делать, когда опасность миновала.
Как действовать в случае нападения – рассказал "Сегодня" эксперт по безопасности Руслан Болгов. В момент, когда у вас целятся, мужчина советует сохранять спокойствие.
"Руки поднимите, никаких резких движений, вежливо общайтесь. Что от вас хочет человек, для чего он поднял на вас оружие", – отмечает Руслан.
Самое главное, как отмечает Руслан, если у вас нет специальной подготовки, не пытайтесь обезвредить вора самостоятельно.
Напомним, ранее в Киеве на улице Сурикова произошло разбойное нападение со стрельбой. Нападавшие несколько раз ударили водителя на парковке возле магазина, разбили окна в машине и, по словам потерпевшего, забрали сумку с деньгами, после чего скрылись в направлении железнодорожного вокзала. А в Мелитополе злоумышленника, который избил и ограбил прохожего, оперативно задержали сотрудники патрульной полиции.
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