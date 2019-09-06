Вопрос был не в легализации оружия: автора петиции разочаровал ответ Зеленского

Фото: ordvor.com

Ответ президента Владимира Зеленского на петицию о наведении порядка в вопросе оборота оружия в Украине и инициирование советующего законопроекта – похоронил институт обращений к главе государства.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил автор петиции, глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

По его словам, ответ Зеленского был не по сути и совершенно не соответствовал тексту петиции.

"Содержание самой петиции не соответствует содержанию ответа. Прежде всего мы видим подмену фактов и понятий. Такое впечатление, что тот, кто готовил ответ, даже не читал само обращение. В ответе используется термин "легализация", о котором даже не упоминается в петиции. Это был ответ людей, которые не понимают, что таким образом подставляют президента. Петиция была о законе, а ответ – о легализации. Они не тщательно изучили петицию, сразу видно незнание темы и проблематики. Ответ несодержательный, не по существу. Я думаю, сегодня институт петиций был официально похоронен. У общества не оставалось иллюзий по поводу обращения к президенту через петиции. Нас не удивил такой ответ. Мы уже получали отказы от Порошенко. Сейчас стало понятно лишь одно: меняются президенты, а клерки, которые пишут им ответы, нет", – сетует Учайкин.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия не анонсирует свои дальнейшие действия и не говорит о будущих обращениях к президенту. Но акцентирует, что вопрос оборота оружия нельзя оставлять без внимания.

"Дело же не в легализации, а в важном аспекте жизни страны, в которой идет война, в которой заоблачный оборот незарегистрированного оружия", – подчеркнул Учайкин.

Как сообщали новости "Сегодня", еще во время выборов, когда он был еще только кандидатом в президенты, Зеленский озвучивал свое отношение к легализации оружия и марихуаны. Он заявил, что еще рано разрешать свободное ношение оружия, а по поводу марихуаны даже консультировался с известным доктором Евгением Комаровским.

Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально находится 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрелов" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц.

Также сообщалось, что украинские копы получили новое оружие:

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