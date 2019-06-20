"Вор в законе" по кличке "Принц" после встречи с полицией выехал из Украины: видео

Аброськин рассказал, как уголовный авторитет пообещал покинуть страну

Фото: Facebook.

"Вор в законе" по кличке "Принц", который контролирует уголовный мир Запорожской области при очередной встрече с работниками криминальной полиции заверил, что принял решение на протяжении двух суток покинуть Украину.

Об этом в своем Facebook рассказал заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин. По его словам, уголовный авторитет пообещал "уехать на поиски более комфортной для него страны".

"Я почему-то вспомнил свой недавний разговор с одним влиятельным бизнесменом, который на мой вопрос, почему он поддерживает материально "ворах в законе", ответил: "Да, он – "вор", но он ничего не делает, а мы просто друзья и помогаем друг другу в решении проблемных вопросов", – добавил полицейский.

По словам Аброськина, в разговоре он напомнил собеседнику, что "вор" действительно ничего не делает лично, но если на какого-либо вашего знакомого совершено разбойное нападение, обычный грабеж или украли автомобиль, то знайте, что он, ваш друг, имеет с этого свой процент, он имеет свою прибыль с проституции, с наркобизнеса и другого".

"Во всех уважающих себя странах мира за связь с "вором" можно попасть за решетку на длительный срок, а также лишиться всех своих денег, таким лицам запрещают въезд в страну, уважающие себя граждане бегут от них... А у нас, у нас как в Африке, вор – это друг, и пока так будет, эти негодяи будут контролировать нашу жизнь", – добавил он.

Ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили вора в законе Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Также мы сообщали, о том, что из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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