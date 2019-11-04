Вороненко: надеюсь, Юрий Ериняк сдержит слово

Юрий Ериняк и Николь Князева.

Недавний любительский турнир по смешанным единоборствам посетил предприниматель и меценат Юрий Ериняк. Он хоть и давно спонсирует спортивные мероприятия Алексея Паращенко, главы фонда "Сильна Нація", но его благотворительный фонд "Хартс" в основном сосредоточил свою деятельность на помощи детям семей переселенцев, детям с тяжелыми заболеваниями и вообще со сложной судьбой. Наверное, поэтому и не появлялся особо на спортивных мероприятиях. Но, как пишет на своей страничке в Facebook известный общественный деятель Алексей Вороненко, на недавние соревнования он пришел.

"Вчера вместе с Юрием Ериняком посетили открытие любительского турнира по смешанным единоборствам "Сильна Нація". К слову, Юрий выступает спонсором данного турнира и вообще многих инициатив Алексея Паращенко, главы фонда "Сильна Нація". Это, кстати говоря, о том, что благотворительный фонд "Хартс", Юрия и Марины Ериняк, поддерживает не только детей переселенцев, тяжелобольных или обездоленных деток, но и тех, кто стремится достигнуть результатов в спорте", - пишет Вороненко.

Он также акцентировал на интересной ситуации, которая произошла во время турнира.

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"На мероприятии случился один интересный эпизод. Тренер подвел девочку в кимоно лет 7-8 к Юрию, и выяснилось, что это уникальный ребенок, вундеркинд спорта – Николь Князева. Николь – рекордсменка в области воркаута. Она с легкостью подтягивается 500 раз, отжимается 5 тысяч раз, приседает на одной ноге 28 раз в минуту и за это же время отжимается на одной руке 80 раз. Можно долго перечислять ее рекорды, но советую просто посмотреть ее в Google и YouTube", - пишет он на своей страничке в Facebook.

Николь Князева уже покорила как YouTube, так и весь интернет своими фантастическими достижениями в области воркаута. Одним словом, рекордсменка. И это в 9 лет! Дальше из поста Алексея Вороненко, становится понятно, что Ериняк что-то пообещал юной рекордсменке.

"Самое интересное было дальше. Так как и Юрия Ериняка поразили достижения юной рекордсменки, он спросил Николь, что бы она хотела в подарок за то, что так активно пропагандирует спорт и прославляет Украину. Девочка кое-что попросила, но не буду открывать всех деталей, так как обещать это одно, а вот выполнить обещание – совсем другое. Посмотрим, сдержит ли свое слово Юрий Ериняк", - резюмировал он.

Что ж, интересно, что попросила Николь и сдержит ли слово Юрий Ериняк?

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