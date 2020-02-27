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Воровство газа создает риск для жизни людей, – Киевоблгаз

27 февраля, 16:27

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Отдел экономической безопасности «Киевоблгаза» совместно с топ-менеджментом компании разработал кардинально новую стратегию работы по выявлению незаконных действий

На Киевщине почти 8 тыс. предприятий. Начиная с 2016 года выявлено более 1,3 тыс. вмешательств в работу счетчиков газа. По статистике, это каждое 7-е предприятие. Воровство газа подвергает опасности жизни людей и их здоровье. Если в 2016 году таких нарушений было только 62, то уже через год эта цифра выросла почти в 6 раз и стала постоянно увеличиваться. На конец 2019 года показатель достиг 1337 зафиксированных фактов.

С 2017 года отдел экономической безопасности "Киевоблгаза" совместно с топ-менеджментом компании разработал кардинально новую стратегию работы по выявлению незаконных действий. К работе было привлечено высокотехнологичное оборудование и новое программное обеспечение, которое позволяет выявлять факты вмешательств в работу промышленных счетчиков и незаконные врезки в систему газоснабжения.

Нарушение участились со стремительным ростом цен на природный газ. Владельцы предприятий таким образом пытаются удешевить себестоимость произведенной продукции.

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"Наряду с борьбой с незаконным отбором газа принимаются меры по обеспечению безопасности потребителей, в том числе и работников указанных предприятий, чтобы руководство такими действиями не подвергало их и окружающих опасности", – отмечает директор по безопасности АО "Киевоблгаз" Игорь Мозоль.

Все материалы по фактам нарушений направлены в правоохранительные органы или в суд. За последние 4 года мошенникам было начислено штрафов более чем на 37 млн ​​грн. На сегодня уже уплачено 22 млн грн. В случаях, когда предприятие не может оплатить штраф, это приводит к аресту и списанию имущества с предприятия.

Если вы владеете информацией о незаконных действиях с природным газом, сообщайте по телефону 104 или 102.

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газ воровство Киевоблгаз

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