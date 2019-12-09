"Воры в законе" – не всегда преступники: юрист рассказал о проблемах инициативы Зеленского

Президент хочет наказывать «законников» даже за сам статус «вора», даже если не совершено преступление

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Адвокат Игорь Чудовский считает, что Украине необходимо законодательство по борьбе с криминальными авторитетами – подобно грузинскому. Однако на данном этапе он называет спорным законопроект президента Владимира Зеленского о "ворах в законе". Об этом он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Законопроект необходим. Но он является спорным. Много понятий, которые теперь криминализированы, имеют нечеткую формулировку. Это может в дальнейшем повлечь за собой ряд нарушений основополагающих принципов уголовного права", – говорил адвокат.

Чудовский приводит в пример такой момент: на практике мы часто встречаем, что "воры в законе" выступают "третейскими судьями", не обязательно совершая при этом предусмотренные уголовным законодательством преступления.

"Расскажу пример: однажды была угнана машина. Владелец обратился к "вору в законе" из города Сум с просьбой найти и вернуть ее. Правоохранительные органы, к которым он обращался, решить эту проблему не могли. После обращения, машина была в течение нескольких дней возвращена. Никто не пострадал, преступных действий при этом совершено не было. Но теперь сам факт обращения к так называемому "вору в законе" уже будет являться уголовно-наказуемым деянием для лица, которое к нему обратилось", – подчеркнул он.

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Адвокат отмечает и еще одну сторону медали – вопрос презумпции невиновности. Предположим, дедушка 80 лет был признан вором в законе 40 лет назад, во времена СССР, сейчас сохраняет за собой такой статус, и согласно определению, "пользуется уважением в криминальном мире". Само нахождение в таком статусе уже его криминализует. Но как же понятие того, что закон не имеет обратной силы? Или, к примеру, то, что такой человек много лет живет жизнью добропорядочного гражданина?

"Непонятно и то, что будет с доказательной базой по поводу так называемых "сходок". Понятие "сходки" можно декриминализировать, назвав его "днем рождения", "свадьбой", "похоронами". Выходит, людей, собравшиеся помянуть умершего "криминального авторитета", смогут объявить "сходкой"? Мне кажется, к "ворам в законе" необходимо применять наказание не за ношение этого титула, а за преступную деятельность на территории нашего государства: организацию преступлений, руководство сообществом. Объективная сторона преступления должна быть более выражена, нужно точнее определить, что именно должно быть криминализировано", – добавил Чудовский.

Больше об этом читайте в материале "Власть против "воров в законе": подходит ли Украине грузинский рецепт".

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2018 году на тот момент заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказывал, что в Украине находятся до 40 "воров в законе" и к некоторым на прием ходят депутаты. По его словам, организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе, и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ РФ.

Смотрите также видео, как в марте нынешнего года в Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов:

Видео: ГУ НП Киева

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