Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: в Минздраве уточнили

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты. В связи с этим на данный момент восемь областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.
Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в:
- Волынской области
- Донецкой области
- Закарпатской области
- Ивано-Франковской области
- Ровненской области
- Тернопольской области
- Харьковской области
- Черниговской области
Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
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Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.
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