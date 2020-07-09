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Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: в Минздраве уточнили

9 июля, 12:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Эти регионы не отвечают критериям для ослабления мер

В Украине эпидемия коронавирусной инфекции не сбавляет обороты. В связи с этим на данный момент восемь областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер.

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Как сообщает Минздрав Украины, карантин смягчать нельзя в:

  • Волынской области
  • Донецкой области
  • Закарпатской области
  • Ивано-Франковской области
  • Ровненской области
  • Тернопольской области
  • Харьковской области
  • Черниговской области

Отмечается, что регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором имеется один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Ранее мы сообщали, что в Украине рекорд по выздоровевшим от коронавируса.

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Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина. Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания. Также правительство хочет, чтобы правоохранители активнее следили за соблюдением масочного режима украинцами.

Безопасно ли сейчас в ресторанах – подробности смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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