Восемь военных бригад получили почетные наименования за заслуги перед Родиной

Указами Президента Украины с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, были присвоены новые почетные наименования бригад.

Почетные звания присвоены за образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке и в связи с 28-й годовщиной Независимости Украины.

Теперь 28-я отдельная механизированная бригада носит наименование имени Рыцарей Зимнего похода.

92-я отдельная механизированная бригада стала 92-й отдельной механизированной бригадой имени кошевого отамана Ивана Сирко.

17й танковой отдельной криворожской бригаде присвоили почетное наименование имени Константина Пестушка, а 456-я бригада транспортной авиации стала бригадой имени Дмитрия Майбороды.

Реклама

Также почетные звания вручили южному территориальному управлению Национальной гвардии Украины (стало – Одесское южное территориальное управление национальной гвардии Украины), 15-му полку Нацгвардии (стал 15-м славянским полком Нацгвардии), 105-му пограничному отряду северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (теперь носит звание 105-й пограничный отряд имени Владимира Великого северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины) и 17-у пограничному отряду южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (17-й пограничный отряд имени полковника Александра Жуковского южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины).

В тренде День Независимости: как Украина отмечает праздник

Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.

На Софийской площади в центре Киева в пятницу, 23 августа, в День госфлага, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.

Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".

Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".

24 августа, в День Независимости Украины, в эфире выпуска "Сегодня" впервые пройдет награждение премией "Герои Сегодня". Спецвыпуск будет посвящен историям украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с видом на живописную панораму столицы, Олег Панюта и Анна Панова проведут эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" про знаковые события украинской независимости и познакомят с героями премии.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама