Восемь военных бригад получили почетные наименования за заслуги перед Родиной

Указами Президента Украины с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, были присвоены новые почетные наименования бригад.
Почетные звания присвоены за образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке и в связи с 28-й годовщиной Независимости Украины.
Теперь 28-я отдельная механизированная бригада носит наименование имени Рыцарей Зимнего похода.
92-я отдельная механизированная бригада стала 92-й отдельной механизированной бригадой имени кошевого отамана Ивана Сирко.
17й танковой отдельной криворожской бригаде присвоили почетное наименование имени Константина Пестушка, а 456-я бригада транспортной авиации стала бригадой имени Дмитрия Майбороды.
Также почетные звания вручили южному территориальному управлению Национальной гвардии Украины (стало – Одесское южное территориальное управление национальной гвардии Украины), 15-му полку Нацгвардии (стал 15-м славянским полком Нацгвардии), 105-му пограничному отряду северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (теперь носит звание 105-й пограничный отряд имени Владимира Великого северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины) и 17-у пограничному отряду южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (17-й пограничный отряд имени полковника Александра Жуковского южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины).
Напомним, что 23 августа страна отмечает День Государственного флага Украины. Этот праздник учрежден указом второго президента Украины Леонидом Кучмой 23 августа 2004 года.
На Софийской площади в центре Киева в пятницу, 23 августа, в День госфлага, состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.
"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню государственного флага и Дню Независимости.
Съемочные группы "Сегодня" одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня".
Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.
Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости".
24 августа, в День Независимости Украины, в эфире выпуска "Сегодня" впервые пройдет награждение премией "Герои Сегодня". Спецвыпуск будет посвящен историям украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с видом на живописную панораму столицы, Олег Панюта и Анна Панова проведут эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" про знаковые события украинской независимости и познакомят с героями премии.
Все подробности в спецтеме День Независимости 2019
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