Фото: facebook.com/darka.olifer

Восстановление моста в Станице Луганской: приняты важные решения https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 2019-07-29T16:32:41+03:00 Украина Вице-премьер Зубко с Кучмой и другими участниками правительственной группы провели совещание

Парламентская группа под руководством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко и при участии руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы и представителей центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста в районе КПВВ "Станица Луганская". Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, 24-25 июля правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской.

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"Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; даны поручения по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ. Наши мостостроители и местные власти готовы работать над восстановлением моста круглосуточно. Работам должно предшествовать разминирование прилегающих территорий", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.

В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, так как давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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