Восточному партнерству 10 лет: как Украина предлагает улучшить эту европейскую политику

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Во вторник,12 ноября в Брюсселе глава Парламентской Ассамблеи ЕВРОНЕСТ, бывший премьер Литвы Андриус Кубилиус вместе с другими европейскими и украинскими парламентариями презентует своим коллегам по Европарламенту и экспертам концепцию обновления европейской политики Восточного партнерства (ВП), которой в этом году исполняется ровно десять лет. Идея в том, чтобы выделить Украину, Грузию и Молдову в Trio Strategy 2030.

"Наша стратегия должна основываться не только на требованиях к странам ассоциированной тройки, но также и на том, что этим странам до 2030 года может предложить ЕС. Новая "Трио Стратегия 2030" должна включать три основные цели: собственно, создание европейского трио-процесса – нового инструмента мягкой силы ЕС для повышения мотивации к продолжению необходимых и болезненных реформ; европейский трио-процесс повторит "Берлинский процесс", который был инициирован Германией в 2014 году для интеграции западных Балкан; у европейского трио-процесса будет насыщенная повестка дня с осязаемыми проектами и программами", – объясняют авторы.

Пока это только презентация и неизвестно, как ее оценят в Брюсселе. К тому же, всего пару недель назад Еврокомиссия закрыла консультации по обновлению ВП. Три месяца работал специальный сайт, где свои рекомендации по улучшению и модернизации ВП могли оставлять чиновники, политики, эксперты и журналисты. Ожидается, что в Брюсселе их обработают и выйдут с конкретными предложениями на саммит ЕС в Загребе следующей весной.

Пока Еврокомиссия анализирует предложения, сайт "Сегодня" собрал мнения украинских чиновников и экспертов, которые влияют на формирование политики ВП. Все как один говорят о необходимости создания отдельного трека для Украины, Грузии и Молдовы, которые подписали Соглашения об ассоциации и получили безвиз, в отличие от остальных трех участников ВП – Армении, Азербайджана и Беларуси. Однако, не все уверены, что ВП может привести Украину к членству в ЕС, поэтому лучше фокусироваться на выполнении Соглашения об ассоциации.

Видео: Сегодня

"Украина всегда исходила из того, что ВП не является альтернативой членству Украины в ЕС"





"На пути к членству в ЕС, ВП я бы все-таки рассматривала, как вспомогательный инструмент, но не основной"





"ВП – это не та дорога, которая приведет нас к членству в ЕС. Хотел бы напомнить, что ВП – это не про членство"





"Здесь есть задание и для украинской власти – стратегия и приоритеты по привлечению технической, макрофинансовой и гуманитарной помощи, кредитов под развитие, что обеспечит нам квантовый прыжок"





"Если политика ВП останется такой, как сегодня, для Украины это будет, скорее, тормозом европейской интеграции, чем реальной возможностью приблизиться к европейским стандартам"





"В будущем безопасносная составляющая в Восточном партнерстве должна быть усилена"





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