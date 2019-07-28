Вояж по всем канонам : какой была кругосветка харьковчанина Артемия Сурина

Украинец преодолел 100 тыс. км, не воспользовавшись самолетом

Фото: facebook.com/artsurin.

Недавно домой вернулся харьковчанин Артемий Сурин — первый украинец, умудрившийся совершить кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза. Руководствуясь уставом общества, он перемещался только наземным и водным транспортом, полностью отказавшись от перелетов. Таким образом, за девять месяцев путешественник преодолел 100 тыс. км: побывал на шести материках и более чем в 40 странах. Сурин начал кругосветку с достопримечательностей Европы, а закончил ее в Азии. Поездка уже заслужила сразу три национальных рекорда.

Сейчас украинец отдыхает с родными и близкими, а позже планирует увековечить пережитое приключение "на бумаге". Материала у него предостаточно — во время своего вояжа харьковчанин тщательно фиксировал самые интересные моменты путешествия в соцсетях. "Сегодня" собрали самые яркие фото и впечатления Артемия Сурина со всех континентов.

Евразия: арест и бар под облаками

Европа и Азия стали первой и последней вехой в кругосветке украинца. Сурин был потрясен "шармом рассыпанных вдоль холмов маленьких деревушек" в Испании и неожиданно качественными дорогами в Пакистане. В Иране путешественника чуть не упекли за решетку за наличие дрона, зато в Индии брахман подарил ему "парфюм священных молитв храма". Харьковчанин целовал слонов, плавал со скатами, а в Сингапуре отдохнул в баре на высоте 282 метра.

Фото: facebook.com/artsurin

Америка и океан: майя и "дно мира"

Харьковчанину удалось попасть на духовный праздник майя и побывать на церемонии поклонения духам в Гватемале, а еще — полетать над Большой Голубой Дырой в Белизе. "Кричал как ребенок", — делится впечатлениями Сурин. Также украинец проплыл над самым глубоким местом планеты — Марианской впадиной, еле-еле договорившись о такой авантюре с местным владельцем лодки. Не обошлось и без бед — Сурин застрял в Техасе в ожидании визы.

Фото: facebook.com/artsurin

Австралия: хоббиты и кенгуру

Австралия понравилась украинцу больше всего. "Это лучшая страна для жизни", — отметил Сурин. Там он нашел природный бассейн в форме сердца, покорил самый высокий местный пик Косцюшко, увидел Барьерный риф и посетил заповедник с кенгуру, которые совсем не боятся людей. А в соседней Новой Зеландии прогулялся по крутой улице Болдуин-стрит с уклоном в 19 градусов и погостил в домике хоббитов, оставшемся после съемок фильма.

Фото: facebook.com/artsurin

Африка: ночь в казарме и тишина

В Африке Артемий Сурин отправился в одно из самых жарких мест на Земле — в пустыню Сахару. По словам украинца, там больше всего его впечатлила тотальная тишина песков. В пустыне он наткнулся на соляное озеро и оазис, пил чай в пустыне с бедуинами и даже ночевал в казарме Французского легиона. По дороге же на жаркий континент украинец успел поссориться с арабами, которые выбрасывали мусор в море. Его неприятно поразила и свалка пластика на пляже в Тунисе.

Фото: facebook.com/artsurin

Южная Америка: ледник и индейцы

В Аргентине украинца поразил постоянно движущийся ледник Перито Морено — его он назвал самым красивым в мире. В Перу же Сурин взобрался сразу на две горы: Вайна Пикчу и Радужную — на нее первые туристы ступили только четыре года назад. Там же он пообщался с коренными индейцами, а еще подружился с местными ламами и альпаками. В то же время в Эквадоре одним из самых захватывающих стал визит к кратеру вулкана Килотоа.

Фото: facebook.com/artsurin

Антарктида: купался и загорал

В "вечный холод" Сурин отправился на экспедиционном судне через пролив Дрейка, самое штормовое место на земле, и успешно его преодолел. В Антарктиде он, конечно же, увидел тысячи пингвинов и даже умудрился позагорать на палубе и покупаться в южных водах на острове — кратере вулкана. "Это было самое холодное купание в моей жизни", — признал путешественник, добавив, что температура воды не превышала нуля градусов.

Фото: facebook.com/artsurin

Напомним, ранее новости "Сегодня" подробнее писали о выпавших на долю Артемия тяготах. Например, о том как украинского путешественника освободили из тюрьмы в Иране. Сразу после выхода из тюрьмы Артемия дипломатическим автомобилем вывезли в Азербайджан.

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