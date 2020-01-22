Война может закончиться уже завтра: Зеленский назвал условие

Фото: www.president.gov.ua

Огонь на Донбассе пока не прекратился, несмотря на договоренности, которых достигли участники встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года. Но война может завершиться буквально завтра. Для этого нужно, чтобы этого захотели все стороны конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы пока не смогли полностью прекратить огонь, до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю "пока". Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю", – сказал президент, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба.

Глава государства также напомнил, что встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась — несмотря на то, что ее проведение блокировалось в предыдущие годы. А в конце прошлого года была реализована важная договоренность об освобождении 76 незаконно удерживаемых украинцев.

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"Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде встреча в нормандской формате в декабре состоялась. Я благодарен партнерам – и Германии, и Франции – за то, что они поддерживали эту встречу", – заявил он.

Как известно, 9 декабря в Париже прошли первые за три года переговоры нормандской четверки.

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Четверка договорилась:

об обмене пленными "всех согласованных на всех согласованных";

о расширении мандата СММ ОБСЕ до работы 24/7;

определить новые пункты пропуска через линию разграничения и три новые точки разведения сил и средств;

о проведении следующего нормандского саммита через 4 месяца в Берлине.

о продлении еще на год закона об особом статусе Донбасса.

Также президент Владимир Зеленский выступил в Давосе с речью, в которой призвал вкладывать средства в Украину, и пообещал инвесторам налоговые каникулы и льготы:

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