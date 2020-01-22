Война может закончиться уже завтра: Зеленский назвал условие

Огонь на Донбассе пока не прекратился, несмотря на договоренности, которых достигли участники встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре прошлого года. Но война может завершиться буквально завтра. Для этого нужно, чтобы этого захотели все стороны конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Мы пока не смогли полностью прекратить огонь, до сих пор теряем наших граждан. Но я не случайно говорю "пока". Я уверен: если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Украина защищает свою землю", – сказал президент, отвечая на вопрос основателя ВЭФ Клауса Шваба.
Глава государства также напомнил, что встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась — несмотря на то, что ее проведение блокировалось в предыдущие годы. А в конце прошлого года была реализована важная договоренность об освобождении 76 незаконно удерживаемых украинцев.
"Я действительно очень рад, что благодаря нашей команде встреча в нормандской формате в декабре состоялась. Я благодарен партнерам – и Германии, и Франции – за то, что они поддерживали эту встречу", – заявил он.
Как известно, 9 декабря в Париже прошли первые за три года переговоры нормандской четверки.
Четверка договорилась:
- об обмене пленными "всех согласованных на всех согласованных";
- о расширении мандата СММ ОБСЕ до работы 24/7;
- определить новые пункты пропуска через линию разграничения и три новые точки разведения сил и средств;
- о проведении следующего нормандского саммита через 4 месяца в Берлине.
- о продлении еще на год закона об особом статусе Донбасса.
Также президент Владимир Зеленский выступил в Давосе с речью, в которой призвал вкладывать средства в Украину, и пообещал инвесторам налоговые каникулы и льготы:
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