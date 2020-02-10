Война на Донбассе вошла в ТОП-10 мировых конфликтов – отчет Мюнхенской конференции

Фото: slovoidilo.ua

Вооруженный конфликт на Донбассе попал в ТОП-10 мировых конфликтов ежегодного отчета Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля в баварской столице.

На 2020 год International Crisis Group (Международная кризисная группа) определила ТОП-10 конфликтов, которые во многом отображают мировые тренды, поскольку обстоятельства этих конфликтов указывают на изменения в отношениях больших государств, интенсивность конкуренции между ними и широту амбиций региональных актеров.

На первом месте оказался Афганистан. Авторы отмечают, что в боевых действиях в Афганистане погибает больше людей, чем в любом другом конфликте в мире. Тем не менее, по их мнению, в 2020 году может появиться окно возможностей для мирного решения с помощью соглашения между США и Талибаном.

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Война России против Украины на Донбассе оказалась на 10-м месте в рейтинге International Crisis Group.

"Новый президент Украины привнес свежую энергию, направленную на завершение этого шестилетнего конфликта между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. Однако, если сейчас мир кажется немного более реалистичным, чем год назад, он еще далеко не определен – последние планы по всестороннему прекращению огня и разведению могут не сработать, и боевые действия могут усилиться", – отмечают авторы.

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С 14 по 16 февраля в Мюнхене пройдет 56-я Мюнхенская конференция по безопасности. Организаторы анонсировали участие президента Украины Владимира Зеленского наряду с госсекретарем США Майком Помпео, президентом Франции Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о результатах визита госсекретаря США Майка Помпео в Украину и заявлениях, сделанных во время совместного брифинга Помпео и Владимира Зеленского.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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