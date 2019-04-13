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Бомбардировка мозгов: Оксана Забужко рассказала как будут вести войны в XXI веке

Сегодня, 15:15

Писательница подчеркнула, войны теперь будут вестись технологиями, направленными на сознание народов

Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko
Фото: facebook.com/oksana.zabuzhko.

Войны нынешнего века будут вестись не оружием, а технологиями, направленными на сознание народов. Такое мнение высказала писательница, философ, лауреат Шевченковской премии 2019 года Оксана Забужко, подытоживая XII Киевский форум по безопасности, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Войны XXI века это уже не бомбардировки городов, как это было в XXI веке, а это бомбардировки мозгов. Современные информационные технологии позволяют новым захватчикам и новым диктаторам значительно меньшим количеством средств и ресурсов завоевывать и покорять страны и превращать демократии в симуляторы методом выедания их смысла", – отметила писательница.

В то же время она отметила, что сравнение действующих агрессоров с предыдущими – неуместно.

"Поэтому я настороженно отношусь к традиционному западному снисхождению в адрес Путина, мол, он не так страшен как Гитлер и Сталин. У Гитлера не было телевидения, у Гитлера не было интернета. Сегодняшние технологии позволяют достичь желаемых результатов", - сказала Забужко.

По ее убеждению, самым эффективным оружием массового уничтожения XXI века будет уже не атомная бомба, "которой традиционно пугают мир, а промышленные и пока еще несовершенные технологии доведения целых стран до массового безумия и массового самоубийства".

Забужко подчеркнула, что после первого тура президентских выборов украинская и международная экспертная среда еще не осознала, что имеет дело с новым вызовом.

"Против Украины снова применен один из инструментов гибридной войны", - сказала она и подчеркнула, что вызов, перед которым стоит Украина, это вызов для всего мира.

"21 апреля Украина сдает тест на чувство реальности. Если мы этот тест провалим, то для всех старых и новых демократий и потенциальных диктатур это означает, что двери для новых мишек Валдо с неизвестными сценаристами и режиссерами будут распахнуты. Если мы пройдем этот тест, то это будет означать, что у человечества XXI века есть шанс сохранить свою культуру и цивилизацию", - подытожила Забужко.

Ранее Забужко объяснила необходимость запрета "гибридных" книг из России.

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Тег форум, война, забужко, гибридная война

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