Войска на границе – не главная угроза: как Россия может напасть на Украину

/ Фото: Минобороны РФ

Несмотря на то, что Россия наращивает войска на границе, эти силы не являются главной ударной силой в случае полномасштабного наступления на Украину. Координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец объясняет, что агрессор для достижения своих целей в первую очередь в ход пустит высокоточное ракетное вооружение.

Он прокомментировал слова заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Наева, который недавно говорил, что силы россиян вблизи Украины несут службу на ротационной основе и создания мощной наступательной группы сейчас нет.

Машовец объяснил, что одним из главных условий нанесения успешного удара по противнику является достижение оперативной внезапности этого самого удара, а потому никаких "накоплений" группировок никто не увидит.

"Первый удар, скорее всего, последует из того оперативного построения, которое уже существует и которое вам демонстрируют постоянно, что бы вы привыкли к нему. Никаких мобилизаций, эшелонов и многочисленных колон боевой техники. Сначала внезапно поток "Калибров" (крылатые ракеты – ред.) по системе военного и государственного управления, объектам ПВО, ПУ (пунктам управления) и складам с топливом и боеприпасам. Причем с рубежей и позиционных районов, на которых нам не достать их носителей. Дополнится это, вполне возможно, "Искандерами" (ракетные комплексы – ред.) и атаками заранее инфильтрированных на нашу территорию групп ССО (сил спецопераций) РФ. Потом, добивание уцелевших объектов, вполне возможно подключение тактической авиации, блокирование коммуникаций и ряд оперативно-тактических десантов с захватом ключевых и стратегических объектов и точек. И лишь потом введение ограниченного контингента для "установления хорошей погоды и разгона облаков". Тем более, что в последние 3-4 года в РФ упорно отрабатывают переброски по воздуху значительных по размеру группировок войск на весьма приличные расстояния (до 1000 км) и именно из глубины своей территории", – написал Машовец в Facebook.

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Эксперт посоветовал отслеживать украинской разведке именно количество высокоточного вооружения в России, мест базирования его носителей и мест его складирования. Он добавил, что Генштабу ВСУ не стоит судить о планах агрессора исключительно по наличию его ударных группировок вблизи Украины.

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Отметим, в Министерстве обороны Украины знают о большой войсковой группировке РФ по всей российско-украинской границе. Сейчас там Россия сосредоточила 25 батальнно-тактических групп и формирует 150-ю мотострелковую дивизию. В то же время всего у границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса находится 82 тысячи российских военных. Помимо обычной техники, агрессор имеет наготове авиацию и ракетные комплексы "Искандер", которыми может ударить далеко вглубь Украины. Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, что Россия может за сутки ударить 200-тысячной армией.

В то же время украинское военное командование, зная о потенциальной угрозе ракетного и авиационного удара противника, активно наращивает возможности системы ПВО. Как рассказывал начальник зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Ставский, в 2019 году ВСУ планировалось усилить системами противовоздушной обороны. По его словам, увеличилось количество учений ракетчиков, в первую очередь подразделений зенитных ракетных войск. В командовании Воздушных сил отмечают, что это связано с угрозами со стороны РФ, которая продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, а на аэродромах вблизи границ Украины агрессор все больше наращивает авиационную компоненту.

Смотрите видео, как недавно вблизи Крыма ракетчики провели более 20 пусков из комплексов С-300ПТ, С-300В1, "Бук М1", С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целям. Все были поражены:

Видео: facebook.com/kpszsu

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