Воздушная скорая, летающее такси и авиашоу: Борис Колесников показал сотне украинских студентов авиасалон Ле Бурже в Париже

С 17 по 23 июня в Париже проходит международный авиасалон Ле Бурже 2019 – самое крупное и яркое событие в мире авиации. Новинки на выставке представляют десятки стран, демонстрируют свои возможности около 2 500 экспонентов, а организаторы ожидают 330 000 заинтересованных посетителей.

На два дня гостями масштабного авиафорума стали украинские студенты. Их – сто, все они – победители образовательного конкурса "Авиатор 2019", который реализует благотворительный Фонд Бориса Колесникова для талантливой молодежи. Фонд организовал поездку юных авиаторов во Францию, чтобы ознакомить с новинками авиакосмической отрасли и ее достижениями, провести для них мастер-классы и лекции от зарубежных специалистов, рассказать о трендах и тенденциях.

Интернет в самолетах, аэротакси и истребители пятого поколения

На Ле Бурже можно не только увидеть то, что уже придумано человечеством в области авиации и космоса, но и заглянуть в будущее. Здесь есть все: от самого большого пассажирского авиалайнера до миниатюрных беспилотных летательных аппаратов, за которыми будущее авиации.

В этом году главные тренды Ле Бурже – электричество вместо горючего, уменьшение выбросов и городской авиатранспорт.

Французская компания Technoplane представила Mini-Bee. Это машина скорой помощи с вертикальным взлетом. При длине восемь метров и размахе крыльев 10 метров мини-пчела может перемещать, помимо пилота, врача и носилки с пациентом на максимальное расстояние 850 км со скоростью 200 км/час. Летательный аппарат в два раза дешевле, чем вертолет, утверждают разработчики и оценивают его в 250 000 евро. Он оснащен двумя двигателями Rotax 915is, которые служат в качестве электрических генераторов. Mini-Bee хотят запустить в серийное производство к концу 2020 года.

Перемещаться по городу на воздушном такси уже не фантастика. Альтернативу наземному городскому транспорту предложил Boeing. Американский авиастроитель представил на Ле Бурже прототип летающего беспилотного автомобиля. Устройство длиной около девяти метров полностью автономное в радиусе около 80 километров. Самолет имеет фюзеляж, напоминающий небольшой одномоторный двигатель с задним винтом и навесом спереди, но оснащен двумя длинными полозьями, оснащенными несколькими винтами для вертикального взлета и посадки, аналогично дронам. Самолет успешно завершил свои первые летные испытания в январе прошлого года.

Пользоваться интернетом в самолете можно. Решение проблемы нашел производитель оборудования Toulouse Latécoère. Технология называется Li-Fi (Light-Fidelity) – это высокоскоростная передача цифрового сигнала световыми волнами. Li-Fi черпает энергию из невидимого света, близкого к инфракрасному. По словам директора по инновациям компании Сержа Беренгера, пропускная способность Li-Fi в сто раз выше, чем у Wi-Fi. К тому же он потребляет гораздо меньше энергии, менее вреден, поскольку не излучает электромагнитных волн, и стоит дешевле. Пассажиры смогут подключиться к интернету благодаря лампе для чтения над сиденьем. Связь стабильна даже ночью и даже когда лампа для чтения не горит.

Самым ярким экспонатом авиасалона Ле Бурже во Франции стал макет европейского истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System – боевая воздушная система будущего). На авиасалоне пока представлен макет истребителя. Создавать новую машину будут Германия и Франция при участии Испании. Планируется, что новый самолет постепенно заменит существующие к 2040 году.

Будущее украинской авиации

Новые идеи, контакты и опыт – это главное, что молодые специалисты, победители конкурса "Авиатор 2019" Фонда Бориса Колесникова привезут в Украину. Анна Клепченко несколько лет следит за новинками Boeing. Она еще год назад подала свой проект на конкурс Фонда. Девушка спроектировала движущее крыло летательного аппарата. Оно двигается с помощью гидроусилителей и менять атаку крыла. Это помогает сэкономить горючее при полете, поясняет студентка.

Тогда жюри ее идею высоко оценило, но из тысячи конкурсантов нужно было выбрать только сотню. Анна не попала на прошлогодний авиасалон, но ее пригласили поехать в Париж как одну из победительниц в этом году.

"На выставке я общалась с представителями Boeing, обменялась контактами. Я очень внимательно служу за их разработками, мне нравятся их разработки. Пока я учусь, но думаю, когда наберусь знаний и опыта, я им напишу", – поделилась Александра.

Звук как источник электроэнергии. Максим Голиков из Харьковского национального университета радиоэлектроники считает, что на шуме от самолетов аэропорты могут получать дополнительную электроэнергию. Он создал проект, расписал его и подал на конкурс "Авиатор 2019".

"Звук благодаря резонатору Гельмгольца и пьезоэлементами. Резонатор – это такая геометрическая фигура, которая создает из одной акустической входящей волны стоящую волну. А пьезоэлемент создает заряд на своих стенках, если на него повлиять механически. Когда стоящая волна будет бить по стенкам, мы можем получать электрический заряд. Если правильно рассчитать правильную фигуру для конкретного диапазона волн и выбрать хороший материал для пьезоэлемента, то по моим подсчетам, один резонатор может вырабатывать около 800 мАЧ. А такие резонаторы можно устанавливать вдоль взлетной полосы и аэропорт получит дополнительный источник электроэнергии", – рассказывает Максим Голиков.

Михаил Винник изучает авиационные двигатели в Запорожском национальном техническом университете. На конкурс студент подал проект хаба для обмена знаниями и разработками между авиастроительными компаниями. Придумать самолет, вертолет и прочее – нереально для одного человека, говорит студент. Можно иметь идею, но для ее разработки нужно учитывать очень много нюансов. Поэтому он сделал проект платформы по обмену интеллектуальными ресурсами разных стран, специалистов и компаний в авиаотрасли.

































На выставке Михаила поразил самолет Boeing 737-800BCF. Парень давно следит за компанией и с восторгом рассказывает об особенностях самолета.

"Это единственная компания с серийным производством самолетов. У них стоит конвейер по сборке самолетов, тогда как другие собирают единично. Я заметил здесь Boeing 737-800BCF. Он яркий сам по себе, но что необычного в этой модели – это тройная система, которая отвечает за взлет и посадку. Обычно все системы дублируются, в частности гидравлическая система, система которая отвечает за взлет и посадку. А в этом помимо двойного автоматического дубляжа есть ручной. Даже при отказе всех аппаратур, всех систем, пилоты могут совершить слепую посадку. Правда такую экстренную посадку моно сделать один раз, после чего выходит из строя. Как мне объяснил ведущий инженер, это связано с тем, что гидравлическую жидкость подается под большим давлением, чтобы самолет затормозил", – рассказывает Михаил.

Один из самых необычных проектов – у студента Сергея Савинова. Он предложил возродить дирижабли, но в качестве подъемников. Саму конструкцию он немного изменил, чтобы уменьшить пагубное влияние порывов ветра.

"Сейчас на подъем грузов нужно потратить огромное количество электроэнергии. А дирижабль будет подымать груз за счет гелия, который легче воздуха. Грубо говоря, это большая летающая баржа. Так можно перемещать габаритные грузы, но не очень тяжелые. Например, я в своем проекте рассчитывал транспортировку лопастей ветряных турбин для электрогенераторов", – рассказывает Савинов.

20 июня к победителям "Авиатора" на Ле Бурже присоединился Президент благотворительного Фонда Борис Колесников. Делегация посетила шале и стенды флагманов мирового авиастроения – Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, отечественных компаний "Антонов" и "Прогресстех-Украина"; увидела новейшие разработки, в том числе, сверхдальний узкофюзеляжный самолет A321 от Airbus и первый пассажирский электрический самолет от израильской компании Eviation; посмотрела авиашоу; пообщалась со специалистами; удивилась самым смелым и амбициозным разработкам.







"Студенты довольны, они увидели и узнали много интересного, хотя новинок на Ле Бурже не так и много. Авиация – это не пищевая промышленность и не агросектор, где быстро идут изменения, но все равно они есть. К сожалению, не обошлось без ложки дегтя. Впервые в истории новейшей Украины Украина не представила на авиафоруме ни одного воздушного судна. Но я надеюсь, что наши победители "Авиатора" в будущем изменят эту ситуацию, ведь именно за ними – будущее авиации", – говорит Борис Колесников.

Победитель конкурса "Авиатор 2019" трудоустроился во время выставки

19 июня на Ле Бурже был подписан договор о сотрудничестве между представителями компании "Прогреcстех Украина" и одним из победителей конкурса "Авиатор 2019", выпускником Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" Игорем Калиенко. Талантливый и перспективный юный инженер-прочнист пополнил ряды разработчиков и конструкторов компании.

"Это и приятный сюрприз для меня, и большая ответственность. Спасибо всем, кто верит в меня и мои силы – близким, Фонду Бориса Колесникова за победу в "Авиаторе", представителю Boeing в нашей стране – компании "Прогресстех-Украина" за возможность проявить свои способности", – делится впечатлениями Игорь Калиенко. Парень будет работать над проектами Boeing.

"Мы не впервые берем в свою команду "выпускников" проекта "Авиатор". Это образованные, грамотные, интеллигентные молодые люди, которые вносят свой вклад в развитие авиационной отрасли, конструируют новые самолеты. За такими специалистами, как они, – и наше будущее, и будущее авиации", – подчеркивает директор "Прогресстех-Украина" Андрей Фиалковский.

Кроме посещения Ле Бурже, Фонд Бориса Колесникова организовал для ста победителей проекта "Авиатор 2019" ознакомительную экскурсию по столице Франции с посещением основных достопримечательностей – Лувра, Эйфелевой башни, Триумфальной арки, площади Согласия, Марсова поля, а также парка развлечений Диснейленд.













Напомним, Фонд Бориса Колесникова проводил конкурс "Авиатор" восьмой раз. За это время проект объединил около 28 000 студентов технических и авиационных специальностей со всей Украины, 600 из них побывали на престижных мировых авиационных выставках в Лондоне и Париже, переняли передовой опыт и применяют эти знания в работе и учебе.

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