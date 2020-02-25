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200 грн за 100: фальшивомонетчики придумали новую схему

25 февраля, 07:00

Игорь Серов

Киберполицейские недавно закрыли 3 крупнейших магазина подделок

Фальшивомонетчики в Украине пошли на новую хитрость. Они начали "работать" по схеме наркоторговцев – бесконтактно, через интернет, продавать фальшивые гривни. В основном, номиналом 200 и 500 грн. Интернет-адреса таких магазинов дельцы рекламируют в многолюдных местах. Например, в столице такую "рекламу" изобразили вблизи центрального железнодорожного вокзала, буквально в нескольких метрах от полицейского поста.

Как выяснил сайт "Сегодня", дельцы сбывают подделки с помощью системы закладок. В то же время, полиция уже заблокировала три крупнейших таких интернет-магазина. Об этом нам рассказал декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков. Напомним, он вместе со своими студентами создал и внедрил чат-бот, который блокирует интернет-магазины торгующие запрещенными товарами.

"Такая преступность сейчас пытается развиваться в Украине. Ради своей безопасности преступники взяли ту же схему, что и продавцы наркотиков. То есть, фальшивые гривни распространяют с помощью "закладок", цена на такие деньги сейчас – 50% от суммы фальшивок, – рассказал нам Марков. – По нашей информации, эти фальшивые гривни производятся где-то в Китае. Киберполиция уже активно работает, противостоя этому злу. Мы же направили свои рабочие мощности на борьбу с тремя самыми крупными интернет-магазинами, которые в Украине продавали фальшивые гривни. Благодаря нам все три канала уже закрыты. У этих интернет-каналов было 2-3 тысячи подписчиков".

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Как отмечает Марков, в Украине сейчас работают около 20 таких интернет-магазинов.

А по последним данным Нацбанка, чаще всего в стране обнаруживаются поддельные купюры номиналом 100 и 500 грн. Напомним, что за изготовление и сбыт фальшивых денег санкция статьи УК Украины предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Ранее мы также сообщали, что фальшивомонетчики сбывают свой товар и через соцсети. Подробности – в сюжете:

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Источник: Сегодня

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