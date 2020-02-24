Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

Возле украинской станции в Антарктиде появился "кровавый" снег: подробности

24 февраля, 17:57

Игорь Серов

Ученые на Южном полюсе назвали причину необычного явления

Рядом с украинской научной станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде произошло необычное природное явление – снег в окрестностях приобрел кровавый оттенок.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Национального антарктичного научного центра Елена Марушевская, полярники, когда увидели это необычное явление, взялись исследовать его причины. Вместе с тем, ученые выясняли, насколько опасно или безопасно это для здоровья зимовщиков.

"Такое явление в Антарктиде за последние годы происходит не впервые, но в таких масштабах – первый раз. Согласно итогам, угрозы жизни и здоровью полярников нет", – рассказала нам Марушевская.

По данным НАНЦа, интересный цвет у снегу придали…микроскопические снежные водоросли.

В тренде
Возле украинской станции в Антарктиде появился "кровавый" снег: подробности

"Наши ученые с помощью микроскопа определили, что это – хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу на протяжении всей зимы. Когда погодные условия благоприятствуют (сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать", – сообщили в НАНЦ.

По словам украинских полярников, масштабы окрашивания снега могут говорить еще и о том, что климат меняется быстрыми темпами. "Цветение" снега может прекратиться с наступлением холодов.Подобное явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и в Альпах, и в прочих высокогорных экосистемах.

Красные водоросли под микроскопом

Информация полярников уже стала одной из обсуждаемых тем в соцсетях. На вопросы интересующихся явлением украинцев в НАНЦ ответили, что это явление – возможно, и индикатор потепления, и его следствие.

Напомним, в Антарктиде недавно жара побила температурный рекорд - в одну из ночей температура поднялась до 20 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде прошел забег спортсменов на расстояние в 42 км. Подробности – в сюжете.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

снег потепление климат Антарктида ученые красный цвет

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты
Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецептыFun
В Украине скоро исчезнут некоторые профессии
В Украине скоро исчезнут некоторые профессииЭкономика
Британский подписант документа по Донбассу:
Британский подписант документа по Донбассу: "Это не мирный план"Политика
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезет
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавят, а кому не повезетЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...