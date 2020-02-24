Возле украинской станции в Антарктиде появился "кровавый" снег: подробности

Рядом с украинской научной станцией "Академик Вернадский" в Антарктиде произошло необычное природное явление – снег в окрестностях приобрел кровавый оттенок.

Как рассказала сайту "Сегодня" спикер Национального антарктичного научного центра Елена Марушевская, полярники, когда увидели это необычное явление, взялись исследовать его причины. Вместе с тем, ученые выясняли, насколько опасно или безопасно это для здоровья зимовщиков.

"Такое явление в Антарктиде за последние годы происходит не впервые, но в таких масштабах – первый раз. Согласно итогам, угрозы жизни и здоровью полярников нет", – рассказала нам Марушевская.

По данным НАНЦа, интересный цвет у снегу придали…микроскопические снежные водоросли.

"Наши ученые с помощью микроскопа определили, что это – хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу на протяжении всей зимы. Когда погодные условия благоприятствуют (сейчас в Антарктиде лето), споры начинают прорастать", – сообщили в НАНЦ.

По словам украинских полярников, масштабы окрашивания снега могут говорить еще и о том, что климат меняется быстрыми темпами. "Цветение" снега может прекратиться с наступлением холодов.Подобное явление можно наблюдать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и в Альпах, и в прочих высокогорных экосистемах.

Красные водоросли под микроскопом

Информация полярников уже стала одной из обсуждаемых тем в соцсетях. На вопросы интересующихся явлением украинцев в НАНЦ ответили, что это явление – возможно, и индикатор потепления, и его следствие.

Напомним, в Антарктиде недавно жара побила температурный рекорд - в одну из ночей температура поднялась до 20 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде прошел забег спортсменов на расстояние в 42 км. Подробности – в сюжете.

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