Возобновляемые источники энергии в Украине выросли до 4,6 ГВт за 3 квартал 2019 года

В течение 3-х месяцев, с июля по сентябрь 2019 года, мощность возобновляемых источников энергии в Украине выросла на 1 ГВт – с 3,6 ГВт до 4,6 ГВт (+ 27,8%). За этот период в Украине построено 94 новые электростанции солнечной энергетики (792 МВт общей установленной мощности), 6 ветроэлектростанций (200 МВт), 3 станции из биомассы (5 МВт) и 4 малые гидроэлектростанции (3 МВт). Общая сумма инвестиций в эти проекты превысила 900 млн евро.

Такие данные представлены в аналитическом отчете, подготовленном экспертной группой IB Centre, который является частью подготовки к 11-му форуму и выставке устойчивой энергетики Центральной и Восточной Европы SEF 2019 KYIV (ru.sefkyiv.com), который состоится в Киеве 16-18 октября (форум: 16 октября, отель Hilton; выставка: 17-18 октября, выставочный центр "M82").

По состоянию на 26 сентября 2019 года общая мощность станций солнечной энергетики в Украине превысила 3,29 ГВт (+ 117% до 1 января 2019), мощность ветроэнергетических установок, по данным Украинской ассоциации ветроэнергетики (UWEA), достигла 793 МВт (+ 48 8% до 1 января 2019), мощность малых ГЭС по состоянию на 26 сентября 2019 составляет 104 МВт (+ 7,2% до 1 января 2019 года), а прирост энергоустановок, вырабатывающих энергию из биомассы, также составил почти 12% – до 94 МВт.

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Кроме того, в Украине активно развивается сегмент малых крышных солнечных станций. В частности, по состоянию на 26 сентября 2019 общая мощность таких установленных станций превысила 310 МВт (+ 97,4% до 1 января 2019 года).

Согласно прогнозу IB Centre, до конца 2019 украинские и зарубежные девелоперы реализуют более 40 новых инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики в Украине общей установленной мощностью более 450 МВт.

11-й форум и выставка устойчивой энергетики Центральной и Восточной Европы SEF 2019 KYIV (ru.sefkyiv.com) – главное и самое отраслевое событие в регионе, традиционно собирает квалифицированных международных экспертов, топ-менеджеров и владельцев компаний, работающих в области устойчивой энергетики, а также инвесторов, государственных должностных лиц.

В 2019 году SEF 2019 KYIV пройдет в течение трех дней и на нем будут представлены специализированные тематические ивенты, такие как Форум устойчивой энергетики Центральной и Восточной Европы, SEF: Конференция по солнечной энергетике, SEF: Конференция по вопросам инвестиций и правовым вопросам развития проектов устойчивой энергетики, SEF конференция с распределенной генерации, Украинский форум по биотопливу, SEF: 7-я Международная конференция по энергоэффективности.

Детали на: ru.sefkyiv.com/

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