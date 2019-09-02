Возраст можно и нужно повернуть вспять

Нередко человек чувствует себя полным сил и энергии, но зеркало демонстрирует появившиеся морщинки, "поплывший" овал лица, следы увядания на коже. Иногда для того, чтобы внести коррективы во внешность, особых усилий не требуется, но в некоторых случаях исправить ситуацию можно только с помощью операции.

Ведущий специалист по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии сети клиник ACIBADEM, профессор, доктор медицинских наук Шукру Язар специализируется в области пластики лица, груди, тела, ринопластики, коррекции губ, омоложения лица, в том числе с использованием стволовых клеток, ботокса, липосакции, абдоминопластики (подтяжка живота), интимной пластики, реконструкции молочной железы после мастэктомии.

Вернувший многим женщинам привлекательность молодости, специалист отвечает на вопросы, касающиеся операции по подтяжке лица, дает полезные советы и рекомендации как дольше сохранить результат.

Существуют ли возрастные ограничения для подтяжки лица?

Нет и еще раз нет. Все зависит от здоровья пациентки – если оно позволяет, то почему не воспользоваться возможностью выглядеть моложе. Использовать можно неинвазивные методы: ботокс, заполнение морщин, лазерную, клеточную терапию. Или же прибегнуть к операционному методу.

На сколько лет моложе выглядит женщина после операции?

Один из наиболее популярных вопросов. Действия по омоложению начинаются с просмотра сделанных в молодые годы снимков пациентки, после чего даем оценку произошедшим изменениям. Отмечаем подлежащие корректировке зоны, планируем перечень необходимых процедур. Обычно после их проведения женщина выглядит на 5-10 лет моложе своего настоящего возраста.

Как долго сохраняется результат?

Если процедуры по омоложению выполнял опытный специалист, то результаты его работы могут сохраняться до 10 лет. Однако многое зависит от образа жизни пациента. Если человек заядлый курильщик, постоянно находится в напряжении, не высыпается, не следит за своим внешним видом, не занимается спортом, не соблюдает диету, не защищает лицо от прямого попадания солнечных лучей, то процесс увядания начнется намного раньше.

Что необходимо делать, чтобы результаты омоложения сохранились как можно дольше?

В первую очередь вести здоровый образ жизни, а также для поддержания кожи в соответствующем состоянии не забывать об уходе за ней. Например, проходить курс ботокс-терапии, пользоваться гель-филлерами, возможно, применять лазерную или клеточную терапию. Необходимо помнить, что ультрафиолетовые лучи оказывают негативное влияние на кожу, то есть она должна быть защищена от солнца. Помогает поддерживать достигнутое хороший увлажняющий крем. Многие считают, что после операции можно перестать заботиться о коже, что в корне неправильно.

Через какой период времени можно вернуться к привычному образу жизни?

В современной пластической хирургии используется эндоскопический метод, что способствует минимальному повреждению тканей. Даже если появляются синяки или отеки, то в течение 48-72 часов они исчезают. Обычно после операции пациент находится в стационаре не более одного-двух дней и практически сразу же после выписки – на 7-10 сутки, уже может приступать к своим повседневным обязанностям. Полностью же лицо восстанавливается примерно через 1,5-2 месяца.

Насколько сильно операция изменяет облик человека?

Практически никак. В процессе действий по омоложению родная костная структура остается неизменной. Только время поворачивается вспять: уходит усталость, лицо приобретает свежий вид, то есть человек выглядит намного моложе.

Производится только натяжение кожи?

Нет. При операции по подтяжке лица все ткани пересматриваются в трех измерениях. Иными словами, кожа рассекается, обнажаются расположенные под ней лицевые мышцы, соединительная ткань и провисающие ткани. Затем обвисшие мышцы и соединительная, поддерживающая овал лица ткань, переносятся в то место, при котором лицо примет четкие контуры. Этот метод устранения деформаций выполняется на глубоких подкожных тканях, то есть контуры лица восстанавливаются трехмерным способом.

Насколько заметны линии разреза?

Обычная техника подтяжки лица предусматривает надрезы по естественным линиям кожи: впереди уха и за ним. Эндоскопический метод – это очень маленькие, длиной до 1-2 см разрезы в волосяном покрове, которые абсолютно незаметны. Через определенный промежуток времени они полностью исчезают.

Если процедура оказалась неудачной, можно ли потом что-то исправить?

Опытный пластический хирург вряд ли может допустить ошибки в своих действиях, то есть риск неудачи практически исключен. Но если не повезло, где-то подтяжку лица вам выполнили не так как хотелось, отчаиваться не стоит – специалисты клиники ACIBADEM все могут исправить.

Получить более полную информацию можно прямо сейчас, обратившись в офис официального представительства Acıbadem в Киеве: ул. Льва Толстого 57, БЦ 101 Tower, телефон: +38 044 364 10 16, +38 093 955 48 40.

Самолечение может быть опасным для вашего здоровья

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама